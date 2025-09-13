Pedaleando hacia el futuro, tropezando con viejos obstáculos

El 7° Foro Argentino de la Bicicleta reunió más de 300 personas en Tucumán para debatir, compartir y proyectar un país más amigable con la movilidad sustentable. Durante tres jornadas, el Museo de la UNT, Universidad Nacional de Tucumán, fue epicentro de ideas, experiencias y propuestas que consolidan a la bicicleta como símbolo de transformación urbana, social y ambiental.

Los días 5, 6 y 7 de septiembre, San Miguel de Tucumán fue sede de la séptima edición del Foro Argentino de la Bicicleta (FAB), el encuentro más importante del país sobre movilidad activa y cultura ciclista. Bajo el lema “El futuro es en bici”.

Organizado por la Asociación Civil Meta Bici Tucumán en coorganización con la Red Argentina en Bici (ABI), el Foro reunió a ciclistas, activistas, especialistas, autoridades, empresas y organizaciones de todo el país en tres jornadas desarrolladas en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Una mirada nacional e internacional

El FAB contó con la participación de referentes de Tucumán, Mendoza, CABA, Bahía Blanca, Salta, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Catamarca y La Rioja, y sumó una mirada internacional con la presencia de estudiosos de la movilidad urbana de Chile y especialistas de Brasil en el desarrollo de infraestructura ciclista.

Durante las jornadas se realizaron mesas de conversación, talleres prácticos, ferias, capacitaciones para técnicos de los gobiernos locales, proyecciones, muestras artísticas, juegos en bici y actividades para infancias. Las jornadas del viernes y del sábado culminaron con pedaleadas por parques y sitios históricos de la ciudad que convocaron a más de 100 personas de todas las edades.

Además, se generaron espacios de encuentro entre la ciudadanía y emprendedores locales, y se compartieron experiencias sobre urbanismo, género, inclusión, educación, economía, salud, deporte y sostenibilidad ambiental.

Tucumán, capital del ciclismo, cuna de los siniestros viales

La organización del FAB en Tucumán, conocida como capital nacional del ciclismo de montaña, potencia nacional y regional en el desarrollo del ciclismo como deporte, pero la bicicleta como medio de transporte se ha dejado de lado, no fue casual.

El área metropolitana registra un crecimiento sostenido en el uso de la bicicleta como medio de movilidad a pesar de la falta de infraestructura adecuada que garantice traslados seguros para los usuarios de bicicletas.

Mientras se celebraba el FAB las rutas tucumanas eran escenario de tragedias. Cuatro siniestros viales graves, tres de ellos fatales que marcaron los días previos y posteriores al evento. La paradoja es evidente: el crecimiento del uso de la bicicleta convive con una infraestructura insuficiente y peligrosa.

Los días previos y posteriores al Foro las rutas tucumanas fueron escenario de al menos 4 accidentes graves que involucran ciclistas. Tres víctimas fatales confirmadas y una en estado reservado. De los cuatro siniestros, dos ocurrieron en la autopista que conecta S. Miguel de Tucumán con el Cadillal.

Durante el FAB se presentó un Proyecto que busca concretar la construcción de una ciclovía que conectaría San Miguel de Tucumán con la villa turística de El Cadillal. La asociación civil Meta Bici viene impulsando esta iniciativa con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los cientos de ciclistas que circulan a diario por la Ruta Nacional N° 9.

El proyecto está terminado y contó con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para su elaboración. En su desarrollo participaron Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, técnicos profesionales como arquitectos, Ingenieros Civiles, geógrafos y la Asociación Meta Bici Tucumán. Para definir el trazado y conocer a sus usuarios, la Asociación realizó más de 500 encuestas presenciales a ciclistas que hacen uso de la ruta nacional nº9 en ese tramo.

La relevancia de una obra semejante se justifica en la alta demanda de la ruta y altísima siniestralidad. Cada fin de semana, alrededor de 1.200 ciclistas hacen uso de ese tramo de la ruta nacional nº9, ya sea para entrenar, recrearse, visitar puntos turísticos o incluso para llegar al trabajo. La futura ciclovía es una obra estratégica para consolidar a Tucumán como capital del ciclismo deportivo, turístico y recreativo en el país.

Una red que sigue creciendo

Tucumán se suma como nuevo nodo de la red ciclista federal, y el próximo encuentro será en Bahía Blanca. El desafío, sin embargo, va más allá de los foros: se trata de convertir el entusiasmo ciudadano en políticas públicas sostenibles, seguras y equitativas. Porque si el futuro es en bici, debe construirse sin que nadie quede en el camino.

El Foro Argentino de la Bicicleta, que ya se realizó en Santa Fe, Santa Rosa, Salta, Gualeguaychú, Mar del Plata y CABA y ahora sumando con esta edición a Tucumán, comienza a diagramar el próximo foro que será en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde la comunidad ciclista argentina volverá a encontrarse para seguir fortaleciendo la movilidad sostenible en las ciudades de todo el país.

