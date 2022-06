San Juan: Docentes con paro por tiempo indeterminado

La Mesa de diálogo docente de San Juan (Arg), que integran las ministras de Educación, Cecilia Trincado, y de Hacienda y Finanzas, Marisa López, los representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET y las referentes de docentes autoconvocados, tiene previsto volverse a reunir hoy pero la continuidad de las medidas de fuerza, por parte de los docentes, ponía en riesgo este nuevo encuentro.

Así lo señalaron fuentes oficiales, indicando que el gobierno el Gobierno se comprometió el lunes pasado a no descontar ni aplicar sanciones por los días 2, 3 y 6 de junio no trabajados, si se retomaba el normal dictado de clases a partir de ayer martes, cosa que no sucedió.

Alta adhesión en el paro que el gobierno buscaba frenar

Los autoconvocados, continuaron con las medidas de protesta este martes, con una adhesión en las escuelas de gestión estatal del 80% en el nivel inicial, del 70% en el nivel primario y del 90% en la secundaria orientada. El ausentismo fue menor en las escuelas de gestión privada, según datos del ministerio de Educación.

Además del paro, los maestros también se movilizaron este martes. Unos 1500 manifestantes participaron en horas de la tarde de una marcha, por las calles céntricas.

Los referentes de los autoconvocados volverán hoy al Centro Cívico para entregar un petitorio con una contrapropuesta a los temas planteados en el último encuentro, en caso que no llegue a concretarse la reunión prevista para las 12 horas.

El principal planteo pasa por el acortamiento de los tramos acordados en paritarias para la recomposición salarial, a que los autoconvocados piden que el ajuste se instrumente en forma completa de una sola vez y no en cuatro etapas.

Puntualmente, reclaman un “aumento del 40%, sobre el valor índice dispuesto para el mes de junio, consistente en $80,991 alcanzando con un 40% de aumento propuesto el nuevo valor índice de 113,3861, que sea en una sola cuota al mes de junio, aplicable a todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada”.

También piden un incremento del 20% a todos los radios y retomar las conversaciones de la mesa de diálogo, en la primera quincena de agosto próximo, con la participación de los autoconvocados.

Los docentes autoconvocados tienen previsto continuar con el paro de actividades por tiempo indeterminado. Se concentrarán en el Centro Cívico, con la asistencia de docentes de todos los departamentos de la provincia, incluso los más alejados como Jáchal, Calingasta, Iglesia y Valle Fértil.