Mendoza: El femicidio de Agostina Trigo

Al menos 36 horas de haber sido asesinado fue hallado el cuerpo de Agostina Trigo la joven madre de 22 años que salió a una entrevista como cuidadora de un nene de 4 años hasta una plaza en la localidad de Buen Orden en el departamento de San Martín en la provincia de Mendoza.

Agostina Trigo había desaparecido el pasado domingo cuando se perdió contacto con ella a las 20:30 hs aproximadamente luego de un breve cruce de mensajes orales con una vecina y amiga que a instancias de su abuela Gladys Domínguez le envió cuando la joven apenas había bajado del colectivo en la plaza de Buen Orden y cuando la abuela Gladys le pidió que le mandara la ubicación se apagó la señal y nunca recibió el mensaje.

El ADN del homicida

La abuela se había percatado que su nieta Agostina no llevó el cargador y el celular tenía mala la batería y al no saber de su nieta se preocupó mucho y tres dias después sin dormir ni comer no podía mas de la ansiedad por encontrar a su querida nieta.

La información trascendió rápidamente que se había encontrado un cadaver de una persona del sexo femenino en un galpón de las afueras del Espinillo en un lugar rodeado de fincas algunas productivas otras abandonadas. Ante la confirmación llegaron al lugar el fiscal Oscar Sívori y minutos mas tarde el ministro de Seguridad de la Provincia Raul Levrino y el comisario Gral Marcelo Calipo.

Agostina Trigo era la única persona que estaba desaparecida y a pesar de eso la fiscalía no confirmó oficialmente que se trataba del cadaver de la joven madre pero apuntó que había muchas posibilidades y que se había omitido hacer un examen dactilar identificatorio para preservar las manos ante la posibilidad de hallarse ADN del homicida.