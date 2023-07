Autocrítica y preocupación en Los Pumas tras la paliza

Se notaba la desazón tras el debut de Los Pumas enfrentando a Nueva Zelanda en el Malvinas Argentinas, el resultado final decora una actuación que pudo ser peor en cuanto al marcador habida cuenta del estrepitoso 31 a 0 de la primera etapa, el último en el cierre del partido lo hizo menos traumático, y aquí hay dos lecturas, si se toma independientemente un tiempo del otro, ahi ganan los Pumas 12 a 10, pero no puede obviarse, que si bien los All Blacks no se relajaron tamaña diferencia hizo que el periodo complementario no lo jugaran con tanta intensidad.

Para el entrenador australiano que dirige el seleccionado argentino de rugby Michael Cheika “Necesitamos tomar cada posibilidad que tenemos y meternos en el partido; después, el momento viene cuando cambiamos la mentalidad o nuestro juego para ser más regulares. No tomamos las oportunidades; en el entretiempo estaba difícil. En el segundo estuvimos mejor, pero el partido es de dos tiempos, y el primero es muy importante”

El capitán de Los Pumas Julián Montoya se mostró seriamente decepcionado “Donde estamos hoy no alcanza, tenemos que ser críticos. Yo no creo en las excusas ni en los atajos; tenemos que ser mejores nosotros. Cada uno tiene que mirar dentro y ver qué tiene que mejorar”, enfatizó ante ESPN al final del encuentro.

Los Pumas jugarán contra Australia de visitante el próximo 15 de julio y cerrarán con Sudáfrica también fuera de casa el sábado 29 del corriente.

Lo que dijeron los rivales