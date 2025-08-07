Condenan a un hombre por divulgar imágenes íntimas

Triple choque en Tilisarao: dos camiones y un auto
Un auto y dos camiones protagonizaron un choque en la Autopista 55, en Tilisarao. No hubo heridos y los test de alcoholemia dieron negativo.
Diego Oliveri fue condenado en San Luis por amenazas, lesiones y difusión de imágenes íntimas de su expareja. Otra imputada fue sobreseída por acuerdo.Policiales07/08/2025Periodistas CuyoNoticias
El juez Ariel Gustavo Parrillis, en función unipersonal del Tribunal de Juicio, condenó este miércoles a Diego Alejandro Oliveri a dos años y tres meses de prisión efectiva por los delitos de amenazas, distribución indebida de correspondencia y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su expareja, Gabriela Fernández Aberastain.
La sentencia fue dictada en la ciudad de San Luis tras un juicio oral en el que se expusieron los hechos ocurridos desde el 13 de abril de 2020, cuando comenzó la viralización no consentida de un video íntimo de la víctima.
Según detalló la Fiscalía, el video fue enviado inicialmente a la entonces pareja de Aberastain, y luego circularon mensajes intimidantes por parte del imputado, quien además advirtió: “Tatiana te va a arruinar la vida”, en referencia a la otra persona acusada en la causa.
Antes de conocer el veredicto, Oliveri declaró:
“Si alguna acción dañó a alguien, pido disculpas. Lo lamento. No soy peligroso para nadie. Sufrí un ACV en 2019 y este juicio me encuentra rehabilitándome”.
Pese a que su defensa había solicitado la absolución o, en su defecto, una condena en suspenso, el tribunal consideró la gravedad del daño causado a la víctima y la afectación a su imagen personal y familiar como agravantes para imponer una pena de cumplimiento efectivo.
Sobreseimiento para la otra acusada, Tatiana Yacarini
La otra imputada, Tatiana Yacarini, también expareja de Oliveri, fue sobreseída luego de presentar un acuerdo conciliatorio, aceptado por la víctima, la querella y la Fiscalía. Al cumplirse con lo establecido en la ley, se extinguió la acción penal en su contra.
Yacarini pidió disculpas públicamente ante el tribunal y negó haber tenido intención de dañar a Aberastain o a sus hijos.
“Soy mamá y abuela. Nunca quise amenazarlos. Estuve cinco años en silencio por consejo de mi anterior abogado”, expresó. También afirmó haber sido víctima de violencia por parte de Oliveri.
Qué dice la ley sobre conciliación penal
El Código Penal argentino, en su artículo 59 inciso 6, permite la extinción de la acción penal mediante conciliación o reparación integral del daño. Esta herramienta, reforzada en San Luis por el artículo 223 del nuevo Código Procesal Penal, promueve soluciones alternativas a conflictos judiciales y contribuye a agilizar procesos, siempre que la víctima esté de acuerdo.
El impacto en la víctima
Durante el alegato, el fiscal Ricardo Barbeito expuso las graves consecuencias que sufrió la víctima tras la difusión del video. Aberastain, profesora y campeona de fitness, no pudo volver a trabajar, incluso de forma virtual, y atravesó un periodo de encierro y tratamiento psicológico. El contenido llegó a sus hijos, quienes también sufrieron consecuencias en su entorno escolar.
La causa incluyó medidas de restricción e imputaciones adicionales por su presunto incumplimiento, en un proceso marcado por denuncias de violencia de género y un fuerte impacto emocional en la víctima y su entorno familiar.
Un auto y dos camiones protagonizaron un choque en la Autopista 55, en Tilisarao. No hubo heridos y los test de alcoholemia dieron negativo.
Una mujer perdió la vida tras ser embestida por una camioneta en la Ruta Provincial 82. El conductor fue imputado por homicidio culposo.
Un colectivo con 41 pasajeros fue detenido en Ruta 40, trasladaba más de 100 bultos con ropa, electrónica y hojas de coca sin aval aduanero.
Diego Oliveri y Tatiana Yacarini son juzgados en San Luis por difundir imágenes íntimas sin consentimiento, amenazas y otros delitos.
La Policía recuperó una moto robada en calle Bellini al 200, Villa Mercedes. Fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 8° para continuar la investigación.
Un joven de 20 años murió al chocar en moto con un camión en la fatal intersección de Pocito, a pesar de estar semaforizada y suma una víctima más
Un hombre de 72 años murió en un incendio en su casa de Godoy Cruz. Bomberos y vecinos intentaron rescatarlo, pero no logró sobrevivir.
El joven, de 23 años, impactó con su moto contra dos camionetas estacionadas en calle Sargento Baigorria. Falleció horas después en el hospital.
Este 6 de agosto se realiza el II Encuentro de Escuelas Agrotécnicas con muestra de animales, drones, charlas, tecnología y producción estudiantil.
La norma introduce herramientas concretas para acelerar los procesos judiciales, asegurar el cumplimiento de los plazos y garantizar el derecho a la justicia en tiempo razonable.
Ubicada en el barrio Pie de Palo el moderno edificio deja atrás los días de compartir aulas, horarios cruzados y espacios prestados de cientos de niños
Los veterinarios son actores fundamentales en múltiples dimensiones de la salud: desde el cuidado de la salud de las mascotas, hasta su rol estratégico en la producción agropecuaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.
Este miércoles y jueves el Hospital Español de Mendoza desarrolla diferentes actividades para la comunidad y el personal de salud, para concientización y promoción de la Lactancia Materna.