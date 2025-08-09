Turismo Carretera San Juan: previa y horarios

El Circuito San Juan Villicum vivió este sábado una intensa jornada en la novena fecha del Turismo Carretera, con una programación marcada por los entrenamientos, las pruebas de recarga de combustible y cambio de neumáticos, en el marco de la competencia especial “Desafío de las Estrellas”.

Sábado de Turismo Carretera en San Juan: entrenamientos, pruebas especiales y homenajes

Preparación para la carrera

Los pilotos y equipos del TC tuvieron dos tandas de entrenamientos. En la primera sesión, Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro – Canning Motorsport) marcó el mejor tiempo con 1:40.493. El sanjuanino Tobías Martínez, con el Toyota Camry del equipo Rus Med, registró 1:41.838 y se ubicó 17°.

En la segunda tanda, el más rápido fue Germán Todino (Ford Mustang) con 1:39.795. Martínez mejoró su tiempo (1:41.112) pero quedó en el puesto 22.

La competencia final del TC se largará este domingo a las 12:45, con un total de 50 vueltas o un máximo de 95 minutos. La primera fila estará ocupada por Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli. Tobías Martínez partirá desde la quinta fila, en el cajón 9, con la estrategia de cuidar el auto en las primeras vueltas y realizar una detención en boxes a partir del giro 10 para ganar posiciones.

TC Pista: Iansa y Chansard, al frente

En el TC Pista, Gaston Iansa se quedó con la pole position y largará la primera serie (9:10) con el Chevrolet, a 5 vueltas. En la segunda serie (9:35), el mejor cajón será para Gaspar Chansard, segundo en la clasificación. La final está prevista para las 11:30, con 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

TC2000: Naranjo vuelve a pista

El otro representante sanjuanino, Joaquín Naranjo (Ford Focus – JM Motorsport), sufrió un golpe en la última curva durante la clasificación del TC2000 que le impidió disputar la carrera 1. Sin embargo, el auto fue reparado y largará este domingo la carrera 2 a las 10:00, desde el puesto 16, a 20 vueltas o 30 minutos.

Categorías de fórmula

El cronograma también incluyó la F2 Argentina y la F3 Metropolitana. Este sábado, Franco Ledesma y Stefano Polini se llevaron las victorias en sus respectivas finales. El domingo, la F3 largará a las 8:35 (10 vueltas o 20 minutos) y la F2 a las 10:43 (10 vueltas o 20 minutos).

Emotivo reconocimiento a ex pilotos sanjuaninos

En la zona de podio del “Desafío de las Estrellas” se rindió homenaje a figuras históricas del automovilismo sanjuanino: Juan Tapia, Víctor “Poli” Malaisi, Alfredo Rodríguez, Juan Robledo, Carlos “Cascote” Juárez, Fernando Persia, José “Gringo” Ruiz, Santiago “Pato” Nielsen, Roberto Basualdo, Ricardo Zunino, José “Fanfa” Martín, Daniel Torcivia y Joaquín Ares.

Con la presencia de familiares, amigos, autoridades de la Agencia Deporte San Juan y la ACTC, se vivió un momento cargado de emoción. Los ex pilotos entregaron un cuadro con fotos históricas a directivos de la ACTC, a la Secretaría de Deporte, al ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero, y al gobernador Marcelo Orrego.