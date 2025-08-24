El sueño de la casa propia está cada vez más cerca para 800 familias de la ciudad de San Luis. El gobernador Claudio Poggi anunció que el próximo 5 de diciembre 2025 será la fecha de entrega de las nuevas viviendas correspondientes a los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’.

La obra, ubicada en el sector Sur de la Capital provincial, comenzó con la construcción de 600 unidades habitacionales, que ya registran un 90% de avance general. Posteriormente se sumaron 200 viviendas más, que actualmente presentan un 85% de ejecución.

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, las nuevas unidades ya cuentan con equipamiento sanitario instalado y se trabaja en la colocación de mesadas de cocina, carpintería y pintura interior. En el exterior, se completó la primera fase de pintura y se avanza con la instalación de aberturas y rejas de seguridad.

Además, en el sector más cercano al barrio Serranías Puntanas se ejecutan obras de infraestructura básica, con foco en la conexión de cloacas y servicios esenciales.

Este nuevo barrio en construcción es el proyecto habitacional más numeroso en marcha dentro de la actual política de viviendas del Gobierno provincial, y representa un paso significativo hacia la reducción del déficit habitacional en San Luis.