Guaymallén lanza un programa de Inteligencia Artificial para emprendedores

La Municipalidad de Guaymallén, en su constante compromiso con el desarrollo económico y la innovación local, anuncia la apertura de inscripciones para un exclusivo Programa de Inteligencia Artificial (IA) destinado a emprendedores del departamento.

El programa, diseñado en colaboración con la empresa Corpora, tiene como objetivo principal introducir a los participantes en el mundo de la IA, destacando su poder como herramienta para el crecimiento y la competitividad en el mercado actual.

Constará de cuatro encuentros presenciales de dos horas cada uno, en los que los emprendedores podrán comprender el potencial estratégico de la IA, dominar herramientas de impacto inmediato y diseñar un plan real para aplicar en sus propios proyectos.

La capacitación comenzará el 29 de agosto a las 14:30, en el sexto piso de la Municipalidad de Guaymallén (Libertad 720, Villa Nueva).

Las inscripciones ya están abiertas a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción. Los cupos son limitados.

Para más información, los interesados pueden escribir a: [email protected]