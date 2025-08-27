Ya están los finalistas que compiten el sábado en la Pisatón Mendoza

Damián De Santo dictará una Clínica de Oratoria en Mendoza
Será en Bodega Vistalba y habrá dos ediciones: la primera el 8 y 9 de septiembre y la segunda el 11 y 12 del mismo mes. Dirigido a público en general y con cupos limitados.
Sociedad27/08/2025Redacción CuyoNoticias
Un total de 1.400 estudiantes de tercer año de secundaria, provenientes de 76 escuelas de los 18 departamentos de Mendoza, participaron el sábado 23 de agosto en la instancia virtual de la Pisatón Mendoza 2025. El certamen, inspirado en las pruebas internacionales del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, del inglés Programme for International Student Assessment), tiene como objetivo fortalecer en los jóvenes habilidades fundamentales como la comprensión lectora, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó la masiva convocatoria y el compromiso de los participantes. “Estamos orgullosos de la participación de nuestros jóvenes y del acompañamiento de los docentes. La Pisatón es una forma innovadora de prepararnos para los grandes desafíos educativos que vienen”, afirmó el funcionario, quien visitó a los estudiantes durante el evento en la Escuela 4-104 Ing. Carlos Fader, de Luján de Cuyo.
De esta primera etapa, 54 estudiantes resultaron seleccionados y avanzaron a la gran final presencial, que se celebrará el sábado 30 de agosto en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los finalistas, acompañados por sus docentes, competirán por importantes premios individuales y para sus respectivas escuelas.
La evaluación estableció un umbral del 70% de respuestas correctas como requisito mínimo para integrar el orden de mérito. Los criterios de selección garantizaron la representación de al menos tres finalistas por departamento, priorizando la equidad de gestión (estatal y privada). La amplia participación cubrió desde escuelas del Sur y el Este hasta el Valle de Uco, con una destacada presencia de escuelas técnicas, lo que subraya el carácter verdaderamente provincial del certamen.
El listado completo de los finalistas se puede consultar en el Portal Educativo de Mendoza.
Sobre la Pisatón Mendoza
La Pisatón es una competencia educativa organizada por la Dirección General de Escuelas, cuyo propósito es entrenar y potenciar las habilidades cognitivas de los estudiantes, preparando a la provincia para participar en futuras evaluaciones internacionales como las pruebas PISA. El concurso promueve el esfuerzo individual y colectivo premiando el compromiso de estudiantes, docentes y escuelas en la mejora continua de la calidad educativa.
