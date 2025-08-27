Gimnasia volvió a tropezar con la misma piedra

6 puntos en juego en apenas un par de días, ocasión más que propicia para el Lobo puntero de sacar más ventaja, que si bien no indescontable le hubiera permitido estirar la diferencia y con un colchón de puntos favorable afrontara la recta final con mayores chances de quedarse con el primer puesto para jugar la gran final por el ascenso a Primera.

Pero no pudo ser, ni siquiera sacó un empate, perdió los dos partidos, primero en Salta ante Central Norte y ahora con Deportivo Morón - ambos como visitante- y tendrá una dura prueba en el próximo partido, otra vez afuera, 3 seguidos de visitante, cuando juegue en Mataderos frente a Nueva Chicago.

Igual el Lobo mendocino continua puntero aunque ahora se redujo a un punto la diferencia con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, rival al que enfrentará despues del partido con Chicago. Ante su homónimo jugará en Mendoza en lo que en los papeles por el momento aparece como una final anticipada para quedarse con el primer puesto.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene 52 puntos, Gimnasia de Jujuy 51, Deportivo Moron ahora 49 - el Galllito también se mete en la pelea- Estudiantes de Rio Cuarto 47, Chacarita Juniors 46, Estudiantes de Buenos Aires y Temperley 45 y Chaco For Ever 44, los que por ahora entran al Reducido para pelear por el otro ascenso que entrega la categoria.

Lo tenia controlado Gimnasia pero pagó caro un desacople en defensa, hubo un córner para el Gallito cuando el reloj marcaba 36 minutos, despeje fallido de Mondino y Franco la manda al fondo de la red, habiendo hecho poco y nada Moró se ponia en ventaja, faltaba todo un tiempo y se esperaba la recuperación para buscar al menos el empate y sumar.

Hubo acercamientos por parte del equipo mensana, obligado por el resultado, pero tampoco fue claro y no dispuso de ocasiones claras para convertir, lo malo es que ante dos rivales que no fueron superiores Gimnasia no pudo superar, el lunes próximo en Mataderos ante Nueva Chicago deberá sumar,,si es de a tres mejor para conservar la punta.

Sintesis

Deportivo Morón: 1

Leandro Finochietto; Franco Lorenzón, Pablo Ferreira, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Gastón Gonzalez, Juan Manuel Cabrera, Fabricio Sanguinetti, Emiliano Franco, Yair González e Ivo Constantino.DT: Walter Otta./ Cambios: Santiago Kubiszyn x Gastón González, Matias Cortave x Sanguinetti, Juan Manuel Olivares x Franco, Jonathan Beron x Costantino, Ramiro Fergonzi x Yair Gonzalez.

Gimnasia y Esgrima: 0

Lautaro Petruchi; Federico Torres, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Brian Andrada; Facundo Lencioni, Nahuel Barboza; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra./ Cambios: Mario Galeano x Servetto, Gastón Espósito x Lencioni, Luciano Cingolani x Andrada, Fermin Antonini x Antonio.

Gol: PT: 36: Franco (DM)

Arbitro: Bruno Amiconi

Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Fotos: