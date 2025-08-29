Con gran expectativa, la delegación sanjuanina participará este fin de semana en la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, que se disputará en la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis.

El certamen, parte del calendario oficial de la disciplina, contará con la presencia de los equipos San Juan A, San Juan B y San Juan C, que representan a la provincia a través de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte.

Intensa agenda de competencia

La acción se pondrá en marcha el sábado 30 de agosto a las 9:00 horas, con una jornada que se extenderá hasta las 18:00. Entre los cruces destacados se encuentran:

San Juan A vs Mapaches B

San Juan B vs Los Acero

San Juan C vs Ave Fénix, en el cierre de la jornada.

El domingo continuará la competencia con los últimos encuentros de la fecha.

Cronograma de partidos

Sábado 30 de agosto

9:00 – Mapaches A vs San Juan B

10:00 – Halcones B vs Águilas Córdoba

11:00 – San Juan A vs Mapaches B

12:00 – Los Acero vs San Juan B

14:00 – Halcones B vs Águilas Doradas

15:00 – Águilas Córdoba vs Los de Acero

16:00 – San Juan A vs Halcones A

17:00 – San Juan C vs Mapaches B

18:00 – Ave Fénix vs San Juan C

Domingo 31 de agosto

9:00 – Mapaches A vs Águilas Córdoba

10:00 – Los de Acero vs Halcones B

11:00 – Águilas Doradas vs San Juan B

Delegación sanjuanina

San Juan A

Maximiliano Díaz

Mauro Olmedo

Adrián Acevedo

Emanuel Jerez

San Juan B

Milagros Domínguez

Lautaro Fernández

Martín Barros

Juan Pablo Castillo

Lautaro Gallardo

San Juan C

Braian Castro

Ezequiel Ale

Víctor Gutiérrez

José Cardozo

Juan Diego Silva

Cuerpo técnico y staff

DT San Juan A y B: Valeria Tello

DT San Juan C: Gustavo Moreno

Staff: Isaías Orellano



El crecimiento del goalball en San Juan

La participación de tres equipos sanjuaninos en este torneo refleja el crecimiento sostenido del goalball en la provincia, una disciplina que promueve la inclusión deportiva, suma nuevos jugadores y consolida espacios de competencia de gran nivel en la región.