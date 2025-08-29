Paso Cristo Redentor Habilitado

San Juan disputa la 3° fecha del Regional de Goalball

Tres equipos sanjuaninos competirán en Villa Mercedes por la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, consolidando inclusión y deporte.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 11.38.54 AMCon gran expectativa, la delegación sanjuanina participará este fin de semana en la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, que se disputará en la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis.

El certamen, parte del calendario oficial de la disciplina, contará con la presencia de los equipos San Juan A, San Juan B y San Juan C, que representan a la provincia a través de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte.

Intensa agenda de competencia
La acción se pondrá en marcha el sábado 30 de agosto a las 9:00 horas, con una jornada que se extenderá hasta las 18:00. Entre los cruces destacados se encuentran:

San Juan A vs Mapaches B
San Juan B vs Los Acero
San Juan C vs Ave Fénix, en el cierre de la jornada.
El domingo continuará la competencia con los últimos encuentros de la fecha.

Cronograma de partidos
Sábado 30 de agosto

9:00 – Mapaches A vs San Juan B
10:00 – Halcones B vs Águilas Córdoba
11:00 – San Juan A vs Mapaches B
12:00 – Los Acero vs San Juan B
14:00 – Halcones B vs Águilas Doradas
15:00 – Águilas Córdoba vs Los de Acero
16:00 – San Juan A vs Halcones A
17:00 – San Juan C vs Mapaches B
18:00 – Ave Fénix vs San Juan C
Domingo 31 de agosto

9:00 – Mapaches A vs Águilas Córdoba
10:00 – Los de Acero vs Halcones B
11:00 – Águilas Doradas vs San Juan B
Delegación sanjuanina
San Juan A

Maximiliano Díaz
Mauro Olmedo
Adrián Acevedo
Emanuel Jerez
San Juan B

Milagros Domínguez
Lautaro Fernández
Martín Barros
Juan Pablo Castillo
Lautaro Gallardo
San Juan C

Braian Castro
Ezequiel Ale
Víctor Gutiérrez
José Cardozo
Juan Diego Silva
Cuerpo técnico y staff

DT San Juan A y B: Valeria Tello
DT San Juan C: Gustavo Moreno
Staff: Isaías Orellano

El crecimiento del goalball en San Juan
La participación de tres equipos sanjuaninos en este torneo refleja el crecimiento sostenido del goalball en la provincia, una disciplina que promueve la inclusión deportiva, suma nuevos jugadores y consolida espacios de competencia de gran nivel en la región.

 

