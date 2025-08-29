La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial de San Luis informó que este viernes a la madrugada, alrededor de las 3:00, se produjo un accidente de tránsito con consecuencias fatales en la Autopista de las Serranías Puntanas (ex RN7, a la altura del kilómetro 806)en la provincia de San Luis

Por motivos que aún se investigan, un automóvil Mercedes Benz GLA 200 que circulaba en dirección de oeste a este impactó en la parte trasera de un camión Chevrolet D6503 que transitaba en el mismo sentido.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona. Las autoridades confirmaron que el hecho dejó víctimas fatales, aunque no se brindaron precisiones sobre la identidad de los ocupantes del vehículo menor.

La causa quedó bajo investigación judicial, mientras se aguardan pericias que permitan establecer las circunstancias del siniestro.