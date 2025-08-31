Maipú bajó al líder y sigue en zona de Reducido

Se suspende, se juega, pasa para el lunes.... mientras la lluvia seguía cayendo en Mendoza y se habían suspendido dos partidos, el de Huracán Las Heras y el de Gutierrez por el Federal y todos los de la Liga Mendocina se continuaba con la incógnita, se decidió que se jugara aunque retrasándolo media hora cuando ya no llovía en el Gran Mendoza.

Hagan juego señores y Deportivo Madryn ostentando su condición de líder del grupo y una racha larga sin caidas mostró sus credenciales y fue quien primero puso en apuros al arquero Pietrobono, Maipú no habia llegado demasiado y la diosa fortuna esta vez estuvo de su lado, sin atacar demasiado Bonfiglio remató desde lejos y puso el 1 a 0 para el botellero.

Lo previsible es que en el segundo tiempo Madryn se viniera con todo, pero previendo ello, el DT cruzado acertó con los cambios para defender la igualdad aunque no pudo evitar que Giacopuzzi lo empatara para el visitante, ahí lo más valioso para destacar de Maipú como había estado en ventaja al ver que se podía fue a buscar otra vez la diferencia.

Habia ingresado Faggioli cuando había un córner favorable a Maipú, bueno, el defensor en la primera que tocó la mandó al fondo de la red, otra vez ganaba Maipú ante un rival complicadísimo - por algo sigue siendo el puntero- defendió el resultado y terminó festejando, el haberle ganado al líder y seguir en zona de clasificación.

Posiciones en la zona A: Deportivo Madryn 50 puntos, Atlanta 48, Tristán Suárez y San Martin de Tucumán 44, Gimnasia y Tiro, Patronato y San Miguel 43, Deportivo Maipú 40. El equipo mendocino le saca 4 puntos de ventaja a Los Andes que está en la novena ubicación, por lo que, sea cual fuera su próximo resultado permanecerá en el 8vo puesto.

Maipú jugará ahora frente a Alvarado de Mar del Plata que por momento está descendiendo de categoría, este partido se jugara el lunes que viene, 8 de setiembre en la Feliz.

Sintesis

Deportivo Maipú: 2

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo. / Cambios: Emiliano Ozuna x Sambueza, Lucas Faggioli x Saccone, Marco Campagnaro x Bonfigli, Iván sandoval x Bonacci.

Deportivo Madryn: 1

Yair Bonnín; Santiago Postel, Facundo Giacopuzzi, Agustín Sosa, Diego Martinez, Federico Recalde, Bruno Pérez, Ezequiel Montagna, Diego Crego, Luis Silba, Germán Rivero. DT: Leandro Gracian./ Cambios: Rodrigo Juncos x Montagna, Abel Bustos x Martinez, Nicolás Mana x Recalde, Elías Ayala x Crego.

Goles: PT: 40: Bonfigli (DM)/ ST: 23: Giacopuzzi (M), 30: Faggioli (DM)

Árbitro: Lucas Comesaña

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.

Fotos Prensa Deportivo Maipú











