Un punto en Mataderos que puede ser fundamental para el Lobo
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
Con lluvia y nieve en la zona de Difunta Correa, cerró la sexta fecha del campeonato. El tiempo obligó a ir modificando el cronograma y recorridosDeportes01/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El Rally Raid Argentino corrió en San Juan este fin de semana, con lluvia y nieve en la zona de Difunta Correa, cerró la sexta fecha del campeonato.
San Juan recibió al Campeonato argentino de Rally Raid, que disputó las fechas cinco y seis de la temporada. Los pilotos y navegantes que llegaron de distintas partes del país, así como los que vinieron de Colombia, Uruguay y Chile, se encontraron con un clima absolutamente desapacible, que complicó sábado y domingo a corredores y organizadores, que tuvieron que ir modificando el cronograma y recorridos constantemente.
El viernes 29 de agosto se corrió la primera etapa entre Rivadavia y Carpintería, con 89 km de especial y 58 km de enlace. En este parcial, entre las motos, Luciano Benavides comenzó a marcar claras diferencias, llegando con 25 minutos de ventaja sobre Benjamín Pascual, que fue segundo.
En cuatriciclos se impuso Santino Camacho (Córdoba), con apenas 28 segundos de luz sobre Isidro Fernández (Cipolletti). En UTV se planteó una interesante lucha entre el mendocino Juan Cruz Yacopini, que fue primero y el cordobés Jeremías González Ferioli, que finalizó a 14 segundos. En autos, el más veloz fue Arturo Pacheco (Godoy Cruz, Mendoza), con 12m14s de ventaja sobre José Martínez (General Alvear, Mendoza).
El sábado, la llegada del frío y la lluvia comenzó a complicar las cosas, al punto que se disputó en la mañana la etapa dos en las Salinas de Angaco, con piso de tierra y arena y debió cancelarse la etapa tres, que tendría un recorrido similar.
En motos volvió a imponerse Luciano Benavides, con 8m37s de luz sobre Benjamín Pascual; en cuatriciclos, el más veloz fue Isidro Fernández, con 8m37s sobre su escolta José Faule; en UTV, el bahiense Gustavo Gallego fue el líder en la general del parcial con una ventaja de 8m14s al chileno Juan Carlos Cerda Araya; en categoría autos, la segunda etapa quedó en manos de José Martínez, que le sacó 1h27m30s a su escolta Arturo Pacheco.
El domingo, las precipitaciones de agua y nieve complicaron aún más la situación, ya que –originalmente- la etapa cuatro tenía dos especiales. El primero, entre Caucete y Vallecito, debió cancelarse y realizar el segundo Vallecito – Vallecito, el cual se intentó disputarlo en dos ocasiones, pero la nieve comenzó a caer con intensidad y el frío afectaba la integridad de los pilotos, por lo que, al finalizar el primer bucle, se decidió finalizar la competencia.
Motos M1
1° Luciano Benavides (Salta) – 3h58m29s
2° Benjamín Pascual (Villa Dolores) – a 33m03s
3° Jeremías Pascual (Villa Dolores) – a 59m02s
Motos M2
1° Baltazar Frezze (Salta) – 5h59m44s
2° Nicolás Vaschetto (La Plata) – a 47m48s
3° Sebastián Elices (Carcarañá, Santa Fe) – a 2h23m58s
Cuatriciclos Q1
1° Isidro Fernández (Cipolletti) – 6h09m29s
2° José Faule (Santiago del Estero) – a 1h09m48s
3° Santino Camacho (Córdoba) – a 3h03m00s
Cuatriciclos Q2
1° Nico Robledo (Colombia) – 11h13m10s
UTV T4.1
1° Jeremías González Ferioli – Gonzalo Rinaldi (Córdoba) – 4h22m04s
2° Gastón Salazar – Esteban López (Neuquén) – a 3h35m52s
3° Gustavo Gallego – Pachu Arrieta (Bahía Blanca) – 4h34m55s
UTV T3.1
1° Juan C. Cerda Araya – Álvaro León (Chile) – 4h35m24s
2° Pablo Macua – Daniel López (Santa Fe) – a 3m44s
3° Federico Alt – Nelson Sierra (Córdoba) – a 4h14m15s
UTV T4.2
1° Javier Vélez – Gonzalo Martínez (Col-Arg) - 8h41m15s
UTV T3.2
1° Karina Dobal – Lisandro Sisterna (Tandil-San Juan) – 5h28m12s
2° Jonatan Palomba – Daniel Annetta (CABA) – a 2m48s
3° Maximiliano Ochoa – SD (Córdoba) – a 1h40m09s
Autos T1.1
1° Ramiro Corvalán – Cristian Moyano (Villa Mercedes, San Luis) – 20h04m40s
2° Alberto Tornatore – Analía Álvarez (Luján, Buenos Aires)
Autos T2.1
1° José Martínez – Juan Carlos Pereira (Gral. Alvear, Mendoza) – 10h27m43s
2° Arturo Pacheco – Ariel Martínez (Godoy Cruz, Mendoza) – a 1h38m09s
Fotos: CANAV y Prensa Secretaría de Deporte
En San Luis San Martin cayó ante Juventud Unida y en Mendoza Huracán Las Heras con Guillermo Brown de Puerto Madryn y Gutierrez con Circulo Deportivo.
Cientos de runners de distintos puntos del país se dieron cita en el evento que ya forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza
Venció al líder de su grupo Deportivo Madryn por 2 a 1, a pesar de la fuerte lluvia caida durante todo el dia en Mendoza, afortunadamente la cancha respondió.
Independiene Rivadavia le ganó al muy buen equipo de Argentinos Juniors 2 a 1, Centurión, el arquero azul fue figura y responsable de la victoria ante el Bicho.
La pupila de Pablo Chacón alcanzó el título superpluma al vencer por desclasificación a la jujeña Laura Carabajal. Coky Soto ganó por puntos en el semifondo.
Tres equipos sanjuaninos competirán en Villa Mercedes por la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, consolidando inclusión y deporte.
El Millonario se impuso 4 a 3 ante el Tatengue santafesino y en cuartos de final enfrentará a Racing, una multitud en el mundialista mendocino.
Más de 3.000 familias de distintos departamentos resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado en todo el territorio provincial
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
El Radar San Martín registró acumulados de hasta 65 mm en el Este provincial y más de 50 mm en el Gran Mendoza durante el episodio de ciclogénesis.
Este lunes 1 de septiembre, escuelas de Tupungato, Luján y Lavalle atenderán solo de manera virtual debido a la intransitabilidad de caminos.