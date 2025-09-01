Nuevos medios de pago en la RedTulum de San Juan
Las intensas lluvias que se registraron en Mendoza durante el fin de semana provocaron importantes inconvenientes en distintos distritos de Guaymallén, lo que motivó un amplio operativo de asistencia coordinado por la Municipalidad.
Según datos de Defensa Civil, entre sábado y domingo se registraron 120 reportes por árboles y postes caídos, filtraciones en viviendas y derrumbes de paredes o techos. En el norte de Puente de Hierro se produjeron los casos más graves, donde 26 personas —ocho adultos y 18 niños— debieron ser evacuadas de los barrios San Vicente VI y Santa Teresita. Los afectados fueron alojados en el Polideportivo Municipal Nicolino Locche, donde también recibieron asistencia alimentaria.
Lluvias fuera de lo común
En el Gran Mendoza se registraron lluvias en un total de 45 milímetros en dos días, cuando el promedio histórico para todo el mes de agosto no supera los 10 milímetros. La intensidad del fenómeno provocó anegamientos y daños estructurales en viviendas vulnerables.
Asistencia a familias afectadas
El operativo incluyó la participación de las direcciones de Servicios Comunitarios, Desarrollo Social, Delegaciones, Espacios Verdes, Servicios Públicos, Obras por Administración y la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial.
Durante las dos jornadas se asistió a más de 120 familias, en su mayoría de los distritos Los Corralitos, Puente de Hierro, Colonia Segovia, Buena Nueva, Rodeo de la Cruz y Dorrego.
Además, se entregaron más de 500 recortes de nylon para cubrir filtraciones en techos, se distribuyeron 80 módulos alimentarios y se concretaron 120 intervenciones de Defensa Civil para resolver emergencias puntuales.
Un esfuerzo comunitario
Mientras continúan las tareas de relevamiento y reparación, la Municipalidad de Guaymallén destacó la colaboración de distintas áreas y la solidaridad de los vecinos que se sumaron a la asistencia en las zonas más afectadas.
Fotos gentileza Municipio de Guaymallen y @matiaspascualetti
