A pesar de la lluvia, se corrió la maratón Bonarda en San Martín

Maipú bajó al líder y sigue en zona de Reducido
Venció al líder de su grupo Deportivo Madryn por 2 a 1, a pesar de la fuerte lluvia caida durante todo el dia en Mendoza, afortunadamente la cancha respondió.
Cientos de runners de distintos puntos del país se dieron cita en el evento que ya forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza
La mañana de este domingo, bajo una intensa lluvia, se realizó la quinta edición de la Maratón Bonarda, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gral. San Martín junto a Esfuerzo Deportivo y contó la participación de centenares de atletas.
El evento, que ya forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza, convocó a numerosos atletas de distintos puntos de la provincia y del país.
El intendente Raúl Rufeil destacó el nivel alcanzado por la competencia y felicitó a la organización: “Este Maratón Bonarda se ubica entre los principales eventos deportivos de la agenda mendocina, con participantes de todas las regiones e incluso de otros puntos del país. Sin dudas, es una jornada muy importante para el deporte de nuestro departamento”.
La largada se realizó a las 9:30 horas desde el interior del Polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez, con llegada en el mismo espacio. Por su parte, el director de Deportes, Darío Vázquez, resaltó: “Es una fiesta del deporte. Llegaron competidores de distintos lugares de la provincia y del país, y a pesar del clima, se vivió una verdadera celebración deportiva”.
El secretario de Gobierno, Mauricio Petri, quien también corrió en la competencia rescató "la voluntad de los deportistas y del público que los aplaudió".
21K masculino: 1° Carlos Becerra – 2° Bruno Barsotti (San Martín).
21K femenino: 1° María Belén Alegre (San Martín).
10K masculino: 1° Juan Martín Fernández – 2° Juan Emilio Medina.
10K femenino: 1° Daina Olguín – 2° Magalí Ruiz.
5K masculino: 1° Michael Giménez (San Martín) – 2° Augusto Negri (San Martín).
5K femenino: 1° Ailén Torres – 2° Amparo Abramos.
Todos los podios y tiempos oficiales de la competencia en: https://my.raceresult.com/358268/results
Independiene Rivadavia le ganó al muy buen equipo de Argentinos Juniors 2 a 1, Centurión, el arquero azul fue figura y responsable de la victoria ante el Bicho.
La pupila de Pablo Chacón alcanzó el título superpluma al vencer por desclasificación a la jujeña Laura Carabajal. Coky Soto ganó por puntos en el semifondo.
