Perdieron los tres mendocinos del Federal A

Federal A - 7ma fecha

El Chacarero que perdió despues de 8 partidos invicto dejó de ser líder y ahora está en la 4ta posición, Huracán Las Heras quedó fuera de la zona de clasificación y Gutierrez sigue sin sumar puntos en la zona Reválida.

Resultados

Juventud Unida 2 (Dorato, Lucero)- San Martín 1 (Más)

Huracán Las Heras 3 (Ortega, García, Muñoz) - Guillermo Brown 4 (González, Gimenez, Bravo, Kustelak)

Gutierrez 1 (Gutierre) - Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 2 (Duarte 2)

Sol de Mayo 2 (Martin, Valdebenito) - Sportivo Estudiantes 1 (González)

Santamarina de Tandil 0- Germinal de Rawson 2 (Rojas, Seller)

Posiciones

Guillermo Brown 14, Juventud Unida y Germinal 13, San Martin y Sol de Mayo 12, Huracán Las Heras y Círculo Deportivo 10, Santamarina de Tandil 7, Sportivo Estudiantes 5, Gutierrez Sport Club 0.

Próxima fecha

Circulo Deportivo- Sol de Mayo/ Guillermo Brown - Juventud Unida/ San Martín-Gutierrez/ Sportivo Estudiantes- Germinal/ Huracán Las Heras - Santamarina de Tandil.







Sintesis:

Juventud Unida: 2

César Taborda; Eber Garro, Julián Giménez, Gabriel Ojeda y Lautaro Figueroa; Lautaro Pérez, Jesús Sosa y Tomás Garro, Santino Moya, Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez./ Cambios: Iván Escobares y Diogo Córdoba por Dorato y Sosa, Valentín Roldán por Garro, Julián Giménez por Lucero.

Atlético San Martín: 1

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Manuel Marital; Ignacio Castro Emanuel Décimo, Iván Paz y Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Diego González por Collera, Emiliano Gómez y Santiago Romero por Castro y Paz, Ignacio Simionato por Mercado, Sebastián Cuenca por Marital.

Goles: PT: 45: Dorato (JU)./ ST: 11: Lucero (JU), 24' Más (SM).

Árbitro: Francisco Martín Acosta, de Santiago del Estero.

Estadio: Mario Sebastián Diez (JU).

Fotos Prensa Juventud Unida Universitaario de San Luis