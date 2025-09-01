Perdieron los tres mendocinos del Federal A

Un punto en Mataderos que puede ser fundamental para el Lobo
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
En San Luis San Martin cayó ante Juventud Unida y en Mendoza Huracán Las Heras con Guillermo Brown de Puerto Madryn y Gutierrez con Circulo Deportivo.Deportes01/09/2025Deportes CuyoNoticias
Federal A - 7ma fecha
El Chacarero que perdió despues de 8 partidos invicto dejó de ser líder y ahora está en la 4ta posición, Huracán Las Heras quedó fuera de la zona de clasificación y Gutierrez sigue sin sumar puntos en la zona Reválida.
Juventud Unida 2 (Dorato, Lucero)- San Martín 1 (Más)
Huracán Las Heras 3 (Ortega, García, Muñoz) - Guillermo Brown 4 (González, Gimenez, Bravo, Kustelak)
Gutierrez 1 (Gutierre) - Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 2 (Duarte 2)
Sol de Mayo 2 (Martin, Valdebenito) - Sportivo Estudiantes 1 (González)
Santamarina de Tandil 0- Germinal de Rawson 2 (Rojas, Seller)
Guillermo Brown 14, Juventud Unida y Germinal 13, San Martin y Sol de Mayo 12, Huracán Las Heras y Círculo Deportivo 10, Santamarina de Tandil 7, Sportivo Estudiantes 5, Gutierrez Sport Club 0.
Circulo Deportivo- Sol de Mayo/ Guillermo Brown - Juventud Unida/ San Martín-Gutierrez/ Sportivo Estudiantes- Germinal/ Huracán Las Heras - Santamarina de Tandil.
Juventud Unida: 2
César Taborda; Eber Garro, Julián Giménez, Gabriel Ojeda y Lautaro Figueroa; Lautaro Pérez, Jesús Sosa y Tomás Garro, Santino Moya, Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez./ Cambios: Iván Escobares y Diogo Córdoba por Dorato y Sosa, Valentín Roldán por Garro, Julián Giménez por Lucero.
Atlético San Martín: 1
Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Manuel Marital; Ignacio Castro Emanuel Décimo, Iván Paz y Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Diego González por Collera, Emiliano Gómez y Santiago Romero por Castro y Paz, Ignacio Simionato por Mercado, Sebastián Cuenca por Marital.
Goles: PT: 45: Dorato (JU)./ ST: 11: Lucero (JU), 24' Más (SM).
Árbitro: Francisco Martín Acosta, de Santiago del Estero.
Estadio: Mario Sebastián Diez (JU).
Fotos Prensa Juventud Unida Universitaario de San Luis
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
Con lluvia y nieve en la zona de Difunta Correa, cerró la sexta fecha del campeonato. El tiempo obligó a ir modificando el cronograma y recorridos
Cientos de runners de distintos puntos del país se dieron cita en el evento que ya forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza
Venció al líder de su grupo Deportivo Madryn por 2 a 1, a pesar de la fuerte lluvia caida durante todo el dia en Mendoza, afortunadamente la cancha respondió.
Independiene Rivadavia le ganó al muy buen equipo de Argentinos Juniors 2 a 1, Centurión, el arquero azul fue figura y responsable de la victoria ante el Bicho.
La pupila de Pablo Chacón alcanzó el título superpluma al vencer por desclasificación a la jujeña Laura Carabajal. Coky Soto ganó por puntos en el semifondo.
Tres equipos sanjuaninos competirán en Villa Mercedes por la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, consolidando inclusión y deporte.
El Millonario se impuso 4 a 3 ante el Tatengue santafesino y en cuartos de final enfrentará a Racing, una multitud en el mundialista mendocino.
Más de 3.000 familias de distintos departamentos resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado en todo el territorio provincial
Venció al líder de su grupo Deportivo Madryn por 2 a 1, a pesar de la fuerte lluvia caida durante todo el dia en Mendoza, afortunadamente la cancha respondió.
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
El Radar San Martín registró acumulados de hasta 65 mm en el Este provincial y más de 50 mm en el Gran Mendoza durante el episodio de ciclogénesis.
Este lunes 1 de septiembre, escuelas de Tupungato, Luján y Lavalle atenderán solo de manera virtual debido a la intransitabilidad de caminos.