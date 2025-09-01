Un hombre fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de intentar robar el celular de un remisero en Rawson, San Juan.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando el chofer Osvaldo Castro estacionó su Fiat Siena en el barrio Las Garzas, sobre calles Constitución y Soldado Argentino. Allí ayudaba a una pasajera a descargar bolsas de mercadería, a unos 20 metros del auto, cuando en ese breve lapso el delincuente Erik Javier Agüero rompió con una piedra la ventanilla del conductor y se llevó un teléfono celular que estaba sobre el tablero.

El rol clave de los remiseros

La rotura del vidrio activó la alarma del vehículo y alertó al chofer, quien vio al ladrón huir corriendo con el celular en la mano. Castro dio aviso a la base de la empresa de remis, que pudo rastrear en tiempo real el dispositivo robado.

De inmediato, varios compañeros se organizaron y lograron interceptar al sospechoso en la esquina de Constitución y Bahía Blanca, en el barrio Güemes. Allí Agüero arrojó el teléfono, que resultó dañado, e intentó escapar, aunque poco después fue detenido por personal policial de la Comisaría 25ª.

Juicio abreviado y condena

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Leonardo Villalba, quien impulsó un juicio abreviado.

Finalmente, la Justicia condenó a Erik Javier Agüero a dos meses de prisión efectiva como autor de robo en grado de tentativa en concurso real con daño simple.