Final del Torneo de Natación Máster “Valles y Montañas”

Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas.
Será este sábado 6 de septiembre en el Club Sparta de San Martín. Se espera la participación de más de 600 nadadores de Mendoza, San Luis y Córdoba
La municipalidad de la ciudad de Mendoza, a través de la Ciudad del Deporte, propone participar de la tercera y última fecha del Torneo de Natación Máster “Valles y Montañas”.
La competencia se desarrollará este sábado 6 de septiembre, de 8:30 a 22:00 horas en las instalaciones del Club Sparta de San Martín.
Este encuentro deportivo, que ya tuvo dos ediciones previas, convoca a nadadoras y nadadores provenientes de Mendoza, San Luis y Córdoba. En esta final se definirá la copa interprovincial del circuito y, simultáneamente, se dará cierre al calendario oficial de la natación máster mendocina.
Se espera la participación de más de 600 deportistas mayores de 18 años, quienes representarán a los clubes Ciudad de Mendoza, Club Mendoza de Regatas, Andes Talleres, Sparta, Club Azul de Natación, Aquaclub Maipú, Maipú Actividades Acuáticas, Chacras Indoors, Área Club San Luis, Bajau Team de General Alvear, Club Gimnasia y Esgrima, Club Petroleros YPF, Le Parc de Villa Mercedes, Pileta Modelo Volcán, Pulso Entrenamiento Salud de San Luis, Sport Swim Training, Toribio Mendoza, AVC, Bucor Córdoba, Bucor Nueva Córdoba Gandhi, Club Sol y Lago, Fitnet Gym Córdoba, General Paz Junior, Huaitana Natación, Instituto Atlético Central Córdoba, Jockey Club Córdoba, La Rufina y San Isidro.
Organizado por la Asociación Mendocina de Natación Máster (AMeNaM), el torneo no sólo consagra campeones provinciales, sino que también fortalece el espíritu de camaradería y la pasión por la natación máster, en un marco de integración y alto nivel deportivo.
La Ciudad de Mendoza acompaña esta iniciativa que impulsa el desarrollo de la disciplina y promueve hábitos de vida saludables en la comunidad.
