Lunes de setiembre, Free Walking Tour "Orígenes del Vino"

Un recorrido por la ciudad de Mendoza conociendo lo mejor de la cultura del vino con una edición Free Walking Tour. La actividad se realizará todos los lunes de septiembre con salida desde el corpóreo de Amo Mendoza de la plaza Independencia.

La propuesta para sumarse al Free Walking Tour "Orígenes del Vino" y sumergirse en la historia y la cultura de la bebida nacional en la Capital Internacional del Vino.

Conociendo los orígenes y tradición vitivinícola de Mendoza, explorando y aprendiendo sobre la cultura del vino en la Ciudad. Finaliza el recorrido con una degustación en una vinería de la capital ¡Una experiencia que deleita tus sentidos!.

No es ncesario registrarse previamente, simplemente acercarse los lunes de septiembre, a las 18:00 horas al punto de encuentro en el corpóreo, Amo Mendoza, donde estará el guía anfitrión y podrán unirse al grupo. La actividad es gratuita, con cupo limitado y por orden de llegada.

Se recomienda llegar 15 minutos antes del horario de inicio, llevar calzado cómodo. En caso de contingencias climáticas la actividad será suspendida.