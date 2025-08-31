Lunes de setiembre, Free Walking Tour "Orígenes del Vino"

La Mansa Primavera llega a Godoy Cruz
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
Un recorrido por la ciudad de Mendoza conociendo lo mejor de la cultura del vino con una edición Free Walking Tour. La actividad se realizará todos los lunes de septiembre con salida desde el corpóreo de Amo Mendoza de la plaza Independencia.
La propuesta para sumarse al Free Walking Tour "Orígenes del Vino" y sumergirse en la historia y la cultura de la bebida nacional en la Capital Internacional del Vino.
Conociendo los orígenes y tradición vitivinícola de Mendoza, explorando y aprendiendo sobre la cultura del vino en la Ciudad. Finaliza el recorrido con una degustación en una vinería de la capital ¡Una experiencia que deleita tus sentidos!.
No es ncesario registrarse previamente, simplemente acercarse los lunes de septiembre, a las 18:00 horas al punto de encuentro en el corpóreo, Amo Mendoza, donde estará el guía anfitrión y podrán unirse al grupo. La actividad es gratuita, con cupo limitado y por orden de llegada.
Se recomienda llegar 15 minutos antes del horario de inicio, llevar calzado cómodo. En caso de contingencias climáticas la actividad será suspendida.
Un fin de semana a puro ciclismo, marcando el pulso del mountain bike argentino con dos jornadas de acción, pasión y deporte al más alto nivel
Mendoza convoca audiencia pública virtual el 14 de agosto para evaluar el Parque Solar Agua del Toro, un proyecto de Genneia con 180 MW de energía renovable.
Con la actuación de destacados elencos mendocinos la Sala Armando Tejada Gómez promete ser una fiesta para los amantes del género. Entrada gratuita
En el Gimnasio Municipal Nº 3 de la ciudad de Mendoza se dan cita los mejores exponentes del ajedrez provincial en una competencia de alto nivel
El 13 de agosto, la Plaza Italia se llena de cultura italiana con arte, música, gastronomía y propuestas interactivas para toda la comunidad.
Tras una pausa, vuelve La Noche de los Chefs en Mendoza. El evento reunirá a destacados cocineros y bodegas para ayudar a pacientes con Esclerosis Múltiple.
Una jornada para aprender a manejar mejor el dinero, consejos valiosos sobre ahorro, planificación, uso responsable del crédito e inversiones.
Un Mercedes Benz impactó contra un camión en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y dejó dos víctimas fatales
Cada 3 de mayo miles de peregrinos llegan a Renca, San Luis, para honrar al Cristo del Espino en una fiesta que une fe, cultura y turismo.
Toda la región de Cuyo se encuentra afectada por abundantes precipitaciones, caída de piedra y un marcado descenso de temperatura. Imágenes
La pupila de Pablo Chacón alcanzó el título superpluma al vencer por desclasificación a la jujeña Laura Carabajal. Coky Soto ganó por puntos en el semifondo.
Independiene Rivadavia le ganó al muy buen equipo de Argentinos Juniors 2 a 1, Centurión, el arquero azul fue figura y responsable de la victoria ante el Bicho.