Camión cayó al río Vacas y cerró Cristo Redentor por 16 horas

Un camión que era remolcado cayó 20 metros al río Vacas en Uspallata. El chofer fue rescatado con vida y el paso Cristo Redentor estuvo cerrado.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 6.16.46 AMEl hecho ocurrió en la noche del martes cuando un camión que era remolcado por otro se precipitó al cauce del río Vacas. El conductor fue rescatado con vida y trasladado al hospital. El paso quedará habilitado luego de permanecer cerrado durante 16 horas. 

Un grave accidente vial se registró en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.195 durante la noche del martes 2 de septiembre. Dos camiones Iveco circulaban con dirección a Chile, cuando uno de ellos, que era remolcado, se precipitó al río Vacas, cayendo a unos 20 metros de profundidad.

El conductor del camión que cayó al barranco, identificado como M P (52), fue rescatado con vida y trasladado al Hospital de Uspallata, donde recibió atención médica por politraumatismos moderados. Posteriormente, fue derivado al Hospital Central de Mendoza.

El otro vehículo, que efectuaba el remolque, era conducido por E P (37) Vera (36) resultó ileso.

Investigación y cierre del Paso Internacional
De acuerdo a las primeras pericias, el siniestro se produjo cuando el conductor del camión remolcado se habría quedado dormido, lo que provocó la ruptura de la lanza de enganche y la posterior caída al río.

La magnitud del accidente generó afectaciones en la estructura del puente de la Ruta 7, lo que obligó al cierre preventivo del Sistema Integrado Cristo Redentor. Hasta primeras horas del miércoles 3 de septiembre, el tránsito internacional permaneció cerrado y solo se permitió la circulación hasta Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile).

Personal de Vialidad Nacional trabajó en la evaluación y reparación del puente, y el organismo confirmó que a las 14 horas del miércoles se habilitó nuevamente el paso para todo tipo de vehículos.

Datos oficiales del accidente
Fecha y hora: 2/9/2025 – 22:18 hs
Lugar: Ruta 7, km 1.195 – Uspallata
Vehículo 1 (tractor): Iveco FA839KR, conductor E P (37) – ileso
Vehículo 2 (remolcado): Iveco AF857OM, conductor M P(52) – politraumatismo moderado, hospitalizado
El caso es investigado por la Policía de Mendoza, que busca esclarecer todas las circunstancias que derivaron en el vuelco.

