El clásico entre Beltrán y Rodeo no pudo terminar

Liga Mendocina de Futbol

8va fecha del Clausura

Beltrán 1 (Villarreal)

Rodeo del Medio 0

(Suspendido por agresion de un jugador al árbitro del partido)

Palmira 5 (Ponti 3, Oros, Casas)

AMUF 0

Independiente Rivadavia 0

Luján 2 (Moya, Mazzolo)

CEC 1 (Vergara e/c)

Godoy Cruz 1 (Barrera)

Huracán 2 (Guirado, Marrugo)

Maipú 0

UNCuyo 1 (Oviedo)

Murialdo 1 (Valeri)

Gimnasia 0

Argentino 3 (Villalobos, Herensperger, Zanettini)

Talleres 2 (Allende, Britos)

Fadep 3 (Martin 2, Pérez)

Academia Chacras 0

Guaymallén 2 (A. Sanfilippo 2)

Rivadavia 3 (Boscariol 3)

San Martin 3 (Vergelín 2, Palmas)

Universitario 3 (Carmona, Jofré, Tromeur)

Luzuriaga 1 (Contreras)

Lavalle-Eva Perón

(juegan este jueves 4/9)

Gutierrez - Algarrobal

(juegan este jueves 4/9)

Posiciones

Guaymallén 22, Huracán 21, Argentino 20, Fadep 19, Eva Perón y Luján 16, Gimnasia 15, Godoy Cruz, Talleres, San Martin y Beltrán 12, Murialdo 11, Rodeo del Medio 10, UNCuyo y Palmira 9, Chacras y Rivadavia 8, Independiente, AMUF y CEC 7, Maipú y Universitario 6, Gutierrez y Luzuriaga 5, Algarrobal 4, Lavalle 3.

Proxima fecha

AMUF - Gutierrez / Algarrobal - Universitario/ Luzuriaga-Lavalle/ va Perón-Fray Luis Beltrán/ Rodeo del Medio- Centro Deportivo Rivadavia/ San Martin-Academia Chacras de Coria/ Guaymallén- Andes Talleres/ Fadep-Gimnasia y Esgrima/ Argentino-UNCuyo/ Leonardo Murialdo- Huracán Las Heras/ Deportivo Maipú-CEC/ Godoy Cruz - Independiente Rivadavia/ Luján- Palmira

Incidentes

El sitio "Tu equipo mendocino" Por la fecha 8, en uno de los clásicos departamentales de Maipú, Fray Luís Beltrán recibió a Rodeo del Medio en el Rafael Alonso. El encuentro se suspendió en el entretiempo, cuándo el Frayle iba ganando 1 a 0, con gol de Ramiro Villarreal.

El partido se suspendió por falta de garantías del personal de seguridad, esto llevó al árbitro a no continuar con el encuentro.

Los hechos comenzaron cuándo los jugadores se iban del campo de juego, aquí es dónde Misael Torres, que se fue expulsado por doble amarilla, buscó agredir al árbitro del encuentro. En el altercado el propio jugador, se sacó de encima de manera violenta a varias personas del personal de seguridad privada.

Después de unos minutos todo se tranquilizó, ya que el personal policial que se encontraba fuera del campo de jugó entró al mismo, para llevar tranquilidad.

Pasaron los minutos y después de una reunión entre capitanes, árbitros, personal de seguridad y policial, se tomó una decisión. El árbitro suspendió el encuentro, tomando la palabra del jefe de seguridad que no daba garantías de poder seguir brindando el servicio, admitiendo que sus compañeros se encontraban lesionados por el altercado mencionado antes.

Ahora la palabra la tiene el tribunal de disciplina que deberá recibir el informe del árbitro Matías Fernández y todo material que sea de utilidad para expedirse y tomar una decisión, sobre la resolución del encuentro.