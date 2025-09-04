El clásico entre Beltrán y Rodeo no pudo terminar

Se viene la 2da edición de la carrera 10K del Maestro
Tras el éxito que la competencia tuvo el año pasado, cientos de atletas volverán a darse cita en San Francisco, Ayacucho el próximo 7 de septiembre.
Ganaba el Fraile 1 a 0, el árbitro expulsó a un jugador del Toponero y este lo agredió, también a un hombre de seguridad y se suspendió en el entretiempo.Deportes04/09/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
Liga Mendocina de Futbol
8va fecha del Clausura
Beltrán 1 (Villarreal)
Rodeo del Medio 0
(Suspendido por agresion de un jugador al árbitro del partido)
Palmira 5 (Ponti 3, Oros, Casas)
AMUF 0
Independiente Rivadavia 0
Luján 2 (Moya, Mazzolo)
CEC 1 (Vergara e/c)
Godoy Cruz 1 (Barrera)
Huracán 2 (Guirado, Marrugo)
Maipú 0
UNCuyo 1 (Oviedo)
Murialdo 1 (Valeri)
Gimnasia 0
Argentino 3 (Villalobos, Herensperger, Zanettini)
Talleres 2 (Allende, Britos)
Fadep 3 (Martin 2, Pérez)
Academia Chacras 0
Guaymallén 2 (A. Sanfilippo 2)
Rivadavia 3 (Boscariol 3)
San Martin 3 (Vergelín 2, Palmas)
Universitario 3 (Carmona, Jofré, Tromeur)
Luzuriaga 1 (Contreras)
Lavalle-Eva Perón
(juegan este jueves 4/9)
Gutierrez - Algarrobal
(juegan este jueves 4/9)
Guaymallén 22, Huracán 21, Argentino 20, Fadep 19, Eva Perón y Luján 16, Gimnasia 15, Godoy Cruz, Talleres, San Martin y Beltrán 12, Murialdo 11, Rodeo del Medio 10, UNCuyo y Palmira 9, Chacras y Rivadavia 8, Independiente, AMUF y CEC 7, Maipú y Universitario 6, Gutierrez y Luzuriaga 5, Algarrobal 4, Lavalle 3.
AMUF - Gutierrez / Algarrobal - Universitario/ Luzuriaga-Lavalle/ va Perón-Fray Luis Beltrán/ Rodeo del Medio- Centro Deportivo Rivadavia/ San Martin-Academia Chacras de Coria/ Guaymallén- Andes Talleres/ Fadep-Gimnasia y Esgrima/ Argentino-UNCuyo/ Leonardo Murialdo- Huracán Las Heras/ Deportivo Maipú-CEC/ Godoy Cruz - Independiente Rivadavia/ Luján- Palmira
El sitio "Tu equipo mendocino" Por la fecha 8, en uno de los clásicos departamentales de Maipú, Fray Luís Beltrán recibió a Rodeo del Medio en el Rafael Alonso. El encuentro se suspendió en el entretiempo, cuándo el Frayle iba ganando 1 a 0, con gol de Ramiro Villarreal.
El partido se suspendió por falta de garantías del personal de seguridad, esto llevó al árbitro a no continuar con el encuentro.
Los hechos comenzaron cuándo los jugadores se iban del campo de juego, aquí es dónde Misael Torres, que se fue expulsado por doble amarilla, buscó agredir al árbitro del encuentro. En el altercado el propio jugador, se sacó de encima de manera violenta a varias personas del personal de seguridad privada.
Después de unos minutos todo se tranquilizó, ya que el personal policial que se encontraba fuera del campo de jugó entró al mismo, para llevar tranquilidad.
Pasaron los minutos y después de una reunión entre capitanes, árbitros, personal de seguridad y policial, se tomó una decisión. El árbitro suspendió el encuentro, tomando la palabra del jefe de seguridad que no daba garantías de poder seguir brindando el servicio, admitiendo que sus compañeros se encontraban lesionados por el altercado mencionado antes.
Ahora la palabra la tiene el tribunal de disciplina que deberá recibir el informe del árbitro Matías Fernández y todo material que sea de utilidad para expedirse y tomar una decisión, sobre la resolución del encuentro.
Tras el éxito que la competencia tuvo el año pasado, cientos de atletas volverán a darse cita en San Francisco, Ayacucho el próximo 7 de septiembre.
Despues de 5 derrotas en fila Godoy Cruz se sacó la mufa y derrotó a Platense 3 a 1 en Vicente Lopez, gran parte del partido con 10 porque Andino vio la roja.
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
En San Luis San Martin cayó ante Juventud Unida y en Mendoza Huracán Las Heras con Guillermo Brown de Puerto Madryn y Gutierrez con Circulo Deportivo.
Con lluvia y nieve en la zona de Difunta Correa, cerró la sexta fecha del campeonato. El tiempo obligó a ir modificando el cronograma y recorridos
Cientos de runners de distintos puntos del país se dieron cita en el evento que ya forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza
Venció al líder de su grupo Deportivo Madryn por 2 a 1, a pesar de la fuerte lluvia caida durante todo el dia en Mendoza, afortunadamente la cancha respondió.
Independiene Rivadavia le ganó al muy buen equipo de Argentinos Juniors 2 a 1, Centurión, el arquero azul fue figura y responsable de la victoria ante el Bicho.
La provincia mostró su potencial productivo en la Expo Industrias y Servicios, con foco en minería, agroindustria y programas de apoyo a inversores.
Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas.
Será este sábado 6 de septiembre en el Club Sparta de San Martín. Se espera la participación de más de 600 nadadores de Mendoza, San Luis y Córdoba
La jornadas se desarrollará en dos turnos, este miércoles 3 de septiembre en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO). Abordará temas vinculados a la reglamentación y las buenas prácticas para una conducción segura.
El Concurso Nacional de Vinos “Cata San Juan 2025” reúne a bodegas de todo el país y consolida a la provincia como epicentro de la vitivinicultura.