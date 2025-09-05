Mendoza escribió una página épica del Rally MTB argentino

La montaña mendocina fue testigo de una jornada histórica en la que las condiciones climáticas- bajo la lluvia y la nieve- pusieron a prueba a los mejores ciclistas del país en una carrera inolvidable.

El Parque Deportivo de Montaña recibió el Campeonato Argentino de Rally 2025. Con un circuito marcado por la lluvia y la nieve, la pasión y la resistencia de los corredores brillaron en cada kilómetro. La premiación se realizó en el Salón Blanco del estadio Malvinas Argentinas, donde se celebró el esfuerzo de los campeones.

El Argentino de Rally tuvo todos los condimentos de una competencia inolvidable. La lluvia y la nieve pusieron a prueba a los ciclistas de todo el país, quienes llegaron a Mendoza para disputar el desafío más esperado del mountain bike. Lejos de frenar el espíritu deportivo, las condiciones extremas dieron lugar a una carrera en la que cada participante dejó una huella de coraje y superación.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo), Leandro Carpinelli, estuvo en el desarrollo de la competencia y expresó: “En nombre de Facimo quiero felicitar y agradecerles profundamente a todos los que hicieron posible el Campeonato Argentino de Rally 2025 en Mendoza. A pesar de la lluvia y la nieve que acompañaron la competencia, la pasión y la resiliencia de cada parte involucrada permitieron que esta edición quedara marcada como un verdadero ejemplo de esfuerzo colectivo y amor por el mountain bike. Mi reconocimiento a los organizadores por su impecable trabajo logístico y capacidad de adaptación, a los deportistas por su valentía y entrega, a los comisarios por su profesionalismo, y a los sponsors por apostar al crecimiento de nuestro deporte”.

El dirigente les agradeció a todos por hacer historia y adelantó: “Este campeonato no sólo fortaleció los lazos de nuestra comunidad, sino que también sentó las bases para recibir el año próximo el Campeonato Argentino de XCO y los campeonatos panamericanos masters de XCO y el Panamericano de XCM”.

La ceremonia de premiación, en el Salón Blanco del estadio Malvinas Argentinas, contó con la entrega de medallas y copas a cargo de los vicepresidentes de la Facimo, Carpinelli y Alfredo Daniel Larrauri, junto al director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, y el coordinador del Parque Deportivo de Montaña, Gerardo Chirino.

Resultados por categoría

Cadetes

Santiago Joel Rat – Ulises Cortínez – Máximo Palacios – Bautista Peon Somoza – Salvador Barrera

Damas Cadetes

Delfina Natalí Moyano – María Pilar Lizarraga Rodríguez – Bianca González – Sofía Garro – Morena Yanel Gómez

Damas Junior

Guadalupe De Martos

Damas Master A

Marcia Larrauri – Lis Canteros

Damas Master B1

Patricia Mansilla – Sabrina Rosales – Lorena Lucero – María Belén Labriola

Damas Master B2

Liliana Poggio – María Gabriela Daminato – Romina Wagner

Damas Master C1

Andrea Perruzzi – Daniela Moyano

Damas Master C2

Josefina Bunjeil

Damas Master D

Adriana Rosa Alos

Damas Menores

Carolina Lescano

Damas Sub 23

Lucía Miralles – Justina Gerardi

Elite

Bruno Contreras – Agustín Córdoba – Santiago Poma – Dante Yunes – Franco Moyano

Elite Damas

Yésica Cantelmi – Pamela Martino – Agostina Melgarejo – Soledad Catriel – Inés Gutiérrez

Junior

Juan Ignacio Pereyra – Gonzalo Martín Bellantig – Faustino Villarroel – Samuel Mateo Sotomayor Rizo – Pablo Uriel Bonsignore

Master A

Hugo Pernini – Pablo Daniel Caballero – Leandro Aguilera – Hernán Allegretti – Esteban Aguirre

Master B1

Gonzalo Escudero – Carlos Leonardo Carreño – Juan Pablo Pereyra – Mauro Sebastián Flores Rivera – Alejandro Estévez

Master B2

Gabriel Sudatti – Mauro Trotta – Juan Carlos Tarifa – Javier Katoco de La Rosa – Daniel Lucentini

Master C1

Ricardo Chaves – Adrián Vicente Jorda – Cristian Esponda – Víctor Hugo Ghiotti – Hernán Carlos Garro

Master C2

Jorge Luis Estoco – Mauricio Simón – Juan Flores Rivera – Luis Reta – Pablo Rodríguez

Master D1

Walter Alejandro Campos – Gabriel Leda – Marcelo Alberto Rivero – Rodolfo Piacentini – Herman W. Castillo

Master D2

Gustavo Caram – Carlos Medina – Juan Carlos Carreño – Daniel Larrauri

Menores

Bruno González Gentile – Facundo Chavanne – Matías Montesinos – Lautaro Catriel Olivera Richarte

Promocionales A

Maxi Puga – José Alberto Alcaraz Retamal – Nicolás Giuliani – Daniel Nebot

Promocionales B

Guillermo Ortiz – Sergio Alejandro Ferreyra – Claudio Mauricio Núñez

Sub 23

Facundo Gabriel Cayata – Agustín Tarifa – Bruno Ciambella – Lautaro Benjamín Alba – Adrián Emilio García Olano

Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de los ciclistas más destacados del evento: la pampeana Yésica Cantelmi, el tucumano Facundo Cayata, y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.

El Campeonato Argentino de Rally 2025, que contó con el apoyo del Gobierno de Mendoza, quedará en la memoria como una competencia en la que la montaña, la nieve y la lluvia se convirtieron en protagonistas junto a los ciclistas. Una verdadera fiesta del mountain bike nacional.