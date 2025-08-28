Nacional de Juveniles y Argentino de Rally MTB en Mendoza

La provincia de Mendoza será epicentro del mountain bike argentino con dos grandes competencias que reunirán a los mejores corredores del país y a las futuras promesas de la disciplina.

Serán durante el último fin de semana de agosto, 30 y el 31, en el Parque Deportivo de Montaña de la Ciudad de Mendoza, escenario histórico para el mountain bike. Aquí se disputarán el Segundo Campeonato Nacional de Juveniles de MTB XCC – XCO y el Campeonato Argentino de Rally MTB 2025, en el marco de la Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza.

La acción comenzará el sábado 30 con los Juegos Nacionales Juveniles, un espacio pensado para las categorías formativas (infantiles, menores, cadetes y juniors), que darán vida a una verdadera fiesta del deporte con nuevos talentos de todo el país recorriendo los senderos del Parque Deportivo de Montaña. La premiación está prevista para las 14.

Ese mismo día, los corredores de élite tendrán la oportunidad de reconocer el circuito, mientras que el domingo 31 se disputará el esperado Campeonato Argentino de Rally MTB, bajo normativa de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo). Mendoza recibirá así a atletas de todas las provincias, entre ellos destacados exponentes locales como Fernando Contreras, Lucía Miralles, Agustín Tarantelli y Delfina Moyano, además de la participación de la catamarqueña Maite Ovejero.

El trazado del Argentino de Rally recorrerá el Parque Deportivo de Montaña, sectores emblemáticos como el estadio Malvinas Argentinas y el Cerro de la Gloria, en un entorno que combina exigencia deportiva con paisajes únicos. Luego de la competencia, los ganadores de cada disciplina serán coronados a las 15 del domingo.

La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza consolida así el crecimiento del mountain bike en la provincia, una política deportiva que fomenta la inclusión, la vida activa y la proyección de talentos hacia competencias internacionales.

Las inscripciones están abiertas de manera online, con categorías disponibles para todas las edades, ramas y niveles competitivos, en https://facimo.com/.

Mendoza vuelve a marcar así el pulso del mountain bike argentino con dos jornadas de acción, pasión y deporte al más alto nivel.