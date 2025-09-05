Independiente Rivadavia semifinalista de la Copa Argentina

Mendoza escribió una página épica del Rally MTB argentino
Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de Yésica Cantelmi, Facundo Cayata y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.
Histórica clasificación para la lepra mendocina en Copa Argentina. Le ganó 3 a 1 a Tigre en Rosario, ahora espera por River o Racing. Seria en octubre.Deportes05/09/2025Deportes CuyoNoticias
Por primera vez en su historia Independiente Rivadavia se metió entre los 4 mejores de la Copa Argentina al derrotar por 3 a 1 a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.
Fabrizio Sartori, Ezequiel Bonifacio y Matías Fernández convirtieron los goles de Independiente Rivadavia, que sufrió el empate transitorio de Jabes Saralegui.
El duelo se descontroló tras el tercer gol del equipo mendocino y Pablo Dóvalo repartió tarjetas rojas para Pedro Souto, Felipe Zenobio y Joaquín Laso.
El equipo que conduce Alfredo Berti espera en semifinales por el vencedor del choque entre Racing y River, que se jugaría en los primeros días de octubre en Córdoba.
Asi fueron los goles: A los 14 minutos, el colombiano Villa metió un pase exquisito para Matías Fernández, quien definió cruzado con clase para abrir el marcador. Fue un golazo que ilusionó a la multitud azul presente en Rosario. Apenas hace unos dias había enfrentado a Tigre que se lo empató con un penal en tiempo cumplido.
A propósito del Matador, lo empató cinco minutos después, una jugada rápida de tiro libre sorprendió a la defensa leprosa y Jabes Saralegui clavó un potente disparo para el 1-1 parcial. Con ese resultado se fueron al descanso.
A los 28 minutos del segundo tiempo, quien fuera -una vez más- la figura de la cancha, Villa condujo con velocidad, abrió para Fernández y éste asistió a Fabrizio Sartori, que apareció libre por el segundo palo para marcar el 2-1.
A los 43 minutos cuando Tigre buscaba el empate en una contra la pelota le quedó a Ezequiel Bonifacio, que encaró y sacó un derechazo cruzado tremendo que se metió en el ángulo. Golazo y el 3-1 generó tumultos que terminó con la expulsion del arquero del Matador y de Souto en el banco de suplentes azul.
Ahora esperar hasta octubre por los compromisos que tienen tanto River como Racing en Copa Libertadores, el Azul hasta entonces buscará mejorar su posición en la tabla del Clausura, su próximo rival será Lanús en el sur bonaerense.
Independiente Rivadavia: 3
Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori . DT: Alfredo Berti/ Cambios: Kevin Retamar x Fernández, Ezequiel Bonifacio x Sartori, Matias Valenti x Gomez.
Tigre: 1
Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, David Romero, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove./ Cambios: Gonzalo Piñeiro x Leyes, Alfio Oviedo x Russo, Brian Martinez x Cabrera, Julián López x González, Tomás Sultani x Alvarez.
Goles: PT: 14: Fernandez (IR), 19: Saralegui (T) / ST: 27: Sartori (IR), 43: Bonifacio (IR)
Árbitro: Pablo Dóvalo / Expulsados Zenobio y Laso
Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)
Fuente El Gráfico/ Fotos Prensa Independiente Rivadavia
Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de Yésica Cantelmi, Facundo Cayata y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.
La comuna informó a las entidades sobre los requisitos para las habilitaciones correspondientes. El objetivo es agilizar las gestiones y brindar asesoramiento.
Ganaba el Fraile 1 a 0, el árbitro expulsó a un jugador del Toponero y este lo agredió, también a un hombre de seguridad y se suspendió en el entretiempo.
Tras el éxito que la competencia tuvo el año pasado, cientos de atletas volverán a darse cita en San Francisco, Ayacucho el próximo 7 de septiembre.
Despues de 5 derrotas en fila Godoy Cruz se sacó la mufa y derrotó a Platense 3 a 1 en Vicente Lopez, gran parte del partido con 10 porque Andino vio la roja.
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
En San Luis San Martin cayó ante Juventud Unida y en Mendoza Huracán Las Heras con Guillermo Brown de Puerto Madryn y Gutierrez con Circulo Deportivo.
Con lluvia y nieve en la zona de Difunta Correa, cerró la sexta fecha del campeonato. El tiempo obligó a ir modificando el cronograma y recorridos
El 20% de los productos sensibles a la temperatura se deterioran durante el transporte al interrumpir la cadena de frío. Por eso con la inteligencia artifical apuestan al comportamiento predictivo.
La capacitación municipal fortaleció perfiles laborales y promueve el desarrollo sostenible en el departamento. Recibieron su diploma 30 vecinos godoycruceños.
La Policía de Mendoza detuvo al líder narco del Barrio San Martín y secuestró droga, autos y dinero en un megaoperativo con seis allanamientos.
Un acuerdo de Glencore Pachón y la UNSJ hace realidad el sueño de muchos estudiantes de estudiar música y obtener un título preuniversitario en el departamento
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental