Independiente Rivadavia semifinalista de la Copa Argentina

Por primera vez en su historia Independiente Rivadavia se metió entre los 4 mejores de la Copa Argentina al derrotar por 3 a 1 a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

Fabrizio Sartori, Ezequiel Bonifacio y Matías Fernández convirtieron los goles de Independiente Rivadavia, que sufrió el empate transitorio de Jabes Saralegui.

El duelo se descontroló tras el tercer gol del equipo mendocino y Pablo Dóvalo repartió tarjetas rojas para Pedro Souto, Felipe Zenobio y Joaquín Laso.

El equipo que conduce Alfredo Berti espera en semifinales por el vencedor del choque entre Racing y River, que se jugaría en los primeros días de octubre en Córdoba.

Asi fueron los goles: A los 14 minutos, el colombiano Villa metió un pase exquisito para Matías Fernández, quien definió cruzado con clase para abrir el marcador. Fue un golazo que ilusionó a la multitud azul presente en Rosario. Apenas hace unos dias había enfrentado a Tigre que se lo empató con un penal en tiempo cumplido.

A propósito del Matador, lo empató cinco minutos después, una jugada rápida de tiro libre sorprendió a la defensa leprosa y Jabes Saralegui clavó un potente disparo para el 1-1 parcial. Con ese resultado se fueron al descanso.

A los 28 minutos del segundo tiempo, quien fuera -una vez más- la figura de la cancha, Villa condujo con velocidad, abrió para Fernández y éste asistió a Fabrizio Sartori, que apareció libre por el segundo palo para marcar el 2-1.

A los 43 minutos cuando Tigre buscaba el empate en una contra la pelota le quedó a Ezequiel Bonifacio, que encaró y sacó un derechazo cruzado tremendo que se metió en el ángulo. Golazo y el 3-1 generó tumultos que terminó con la expulsion del arquero del Matador y de Souto en el banco de suplentes azul.

Ahora esperar hasta octubre por los compromisos que tienen tanto River como Racing en Copa Libertadores, el Azul hasta entonces buscará mejorar su posición en la tabla del Clausura, su próximo rival será Lanús en el sur bonaerense.

Sintesis

Independiente Rivadavia: 3

Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori . DT: Alfredo Berti/ Cambios: Kevin Retamar x Fernández, Ezequiel Bonifacio x Sartori, Matias Valenti x Gomez.

Tigre: 1

Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, David Romero, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove./ Cambios: Gonzalo Piñeiro x Leyes, Alfio Oviedo x Russo, Brian Martinez x Cabrera, Julián López x González, Tomás Sultani x Alvarez.

Goles: PT: 14: Fernandez (IR), 19: Saralegui (T) / ST: 27: Sartori (IR), 43: Bonifacio (IR)

Árbitro: Pablo Dóvalo / Expulsados Zenobio y Laso

Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)

Fuente El Gráfico/ Fotos Prensa Independiente Rivadavia












