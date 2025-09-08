Murió atropellado un ciclista en San Carlos
Un hombre de 30 años murió tras ser embestido en Eugenio Bustos. El conductor huyó y la Policía busca al sospechoso en La Consulta.
Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, sufrió una caída en bicicleta y será operado de la columna. Pronóstico reservado.Policiales08/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un reconocido empresario de Tunuyán permanece internado en grave estado tras sufrir un accidente mientras practicaba mountain bike en la zona de Alto Verde. Se trata de Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, quien será sometido a una cirugía en la columna vertebral.
El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando Roth pedaleaba junto a un grupo de ciclistas por uno de los senderos de montaña. En ese recorrido cayó dentro de un pozo, lo que le provocó severas lesiones.
Empresario de Tunuyán en grave estado tras accidente en bicicleta
Personal policial y bomberos intervinieron en el rescate, que demandó un operativo especial debido a la dificultad del terreno. Una vez asistido, fue trasladado de urgencia al Hospital El Carmen, en Godoy Cruz, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva.
Durante la noche del sábado y la jornada del domingo se le realizaron diversos estudios que confirmaron una lesión en la columna y otra en la médula espinal, lo que ocasionó la pérdida de movilidad en brazos y piernas.
Este lunes, los médicos llevarán adelante una cirugía para reparar uno de los discos de su columna, aunque el pronóstico respecto a la médula se mantiene reservado.
Roth, además de ser un referente del sector empresario en Tunuyán, es un aficionado al ciclismo de montaña. Incluso ha participado en competencias nacionales de XCO (Cross Country Olímpico).
La comunidad local sigue de cerca su evolución, en tanto que allegados y colegas de la cámara empresarial expresaron su acompañamiento a la familia.
Un hombre de 30 años murió tras ser embestido en Eugenio Bustos. El conductor huyó y la Policía busca al sospechoso en La Consulta.
Un incendio en la Feria de Guaymallén destruyó cuatro galpones, dejó grandes pérdidas y una bombera herida. Investigan un inicio intencional del fuego.
Un joven de 29 años volcó con su camioneta en Villa Mercedes. Fue hospitalizado y el alcotest arrojó 1,59 g/l de alcohol en sangre.
Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.
La Policía recuperó una bicicleta sustraída en Villa Mercedes y demoró a un hombre de 31 años, sospechoso de haber cometido el robo.
Un joven de 22 años y una mujer de 72 resultaron heridos tras un choque en la ruta provincial 1 de Carpintería. Ambos fueron trasladados al hospital.
Un hombre es acusado de hostigar a una mujer, difundir fotos íntimas y ofrecer dinero para matarla. La Fiscalía pidió prisión preventiva.
Gendarmería detuvo a tres personas en controles en San Juan y secuestró cocaína y marihuana. En Mendoza hallaron droga oculta en un colectivo.
La Feria Agroproductiva cumple 12 años y se suma al Festival del Inmigrante en el Parque de Mayo con sabores locales, arte y tradiciones de colectividades.
Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.
Un joven de 29 años volcó con su camioneta en Villa Mercedes. Fue hospitalizado y el alcotest arrojó 1,59 g/l de alcohol en sangre.
Un incendio en la Feria de Guaymallén destruyó cuatro galpones, dejó grandes pérdidas y una bombera herida. Investigan un inicio intencional del fuego.
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.