Un reconocido empresario de Tunuyán permanece internado en grave estado tras sufrir un accidente mientras practicaba mountain bike en la zona de Alto Verde. Se trata de Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, quien será sometido a una cirugía en la columna vertebral.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando Roth pedaleaba junto a un grupo de ciclistas por uno de los senderos de montaña. En ese recorrido cayó dentro de un pozo, lo que le provocó severas lesiones.



Empresario de Tunuyán en grave estado tras accidente en bicicleta

Personal policial y bomberos intervinieron en el rescate, que demandó un operativo especial debido a la dificultad del terreno. Una vez asistido, fue trasladado de urgencia al Hospital El Carmen, en Godoy Cruz, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva.

Durante la noche del sábado y la jornada del domingo se le realizaron diversos estudios que confirmaron una lesión en la columna y otra en la médula espinal, lo que ocasionó la pérdida de movilidad en brazos y piernas.

Este lunes, los médicos llevarán adelante una cirugía para reparar uno de los discos de su columna, aunque el pronóstico respecto a la médula se mantiene reservado.

Roth, además de ser un referente del sector empresario en Tunuyán, es un aficionado al ciclismo de montaña. Incluso ha participado en competencias nacionales de XCO (Cross Country Olímpico).

La comunidad local sigue de cerca su evolución, en tanto que allegados y colegas de la cámara empresarial expresaron su acompañamiento a la familia.