Paso Cristo Redentor Habilitado

Dos punteros y dos escoltas separados por un punto

Empató Guaymallén y lo alcanzó Argentino, sendos triunfos de Huracán y Fadep para seguir a una unidad de los líderes del Clausura de Liga Mendocina.

Deportes08/09/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Liga Mendocina, Fadep, Gimnasia
Liga MendocinaFadep - Gimnasia

Liga Mendocina de Futbol 
9na fecha del "Clausura"

AMUF 1 (F. Vilchez)
Gutierrez 4 (Jofré, Contreras, Diaz, Delgado)

Luzuriaga 2 (Navarrete, Valenti)
Lavalle 2 (Escudero, Vallecillo)

Eva Perón 0
Beltrán 3 (Villarreal, Cáceres, Bazán)

Rodeo 2 (Campos, Vera)
Rivadavia 0

Guaymallén 2 (Sanfilippo, Amaya)
Talleres 2 (Britos, Acosta)

Fadep 3 (Martin, Burruel e/c, Meritello e/c)
Gimnasia 2 (Muñoz e/c, Garay)

Argentino 3 (Cuvertino 2, Lázaro)
UNCuyo 0

Murialdo 0
Huracán 0

Maipú 2 (Barrera 2)
CEC 1 (Montiveros)

Godoy Cruz 3 (Coria, Diaz, González)
Independiente 1 (Morales)

Lujan 1 (Kohn) 
Palmira 0

Algarrobal - Universitario
(no se jugó)

San Martin - Academia Chacras 
(juegan este lunes)

Liga Mendocina, Maipú, CEC

Posiciones 

Guaymallén y Argentino 23, Fadep y Huracán 22, Luján 19, Eva Perón 17, Godoy Cruz y Gimnasia 15, Rodeo del Medio y Andes Talleres 13, Fray Luis Beltrán, San Martin y Leonardo Murialdo 12, UNCuyo y AMUF 10, Palmira y Maipú 9, Gutierrez, Chacras y Rivadavia 8, CEC e Independiente 7, Luzuriaga y Universitario 6,,, Lavalle 5, Algarrobal 4.

Liga Mendocina, Beltrán-Rodeo, incidentesEl clásico entre Beltrán y Rodeo no pudo terminar

Próxima fecha (10ma)

Luján Sport Club - Mutual Universo Futbol 
Palmira - Godoy Cruz Antonio Tomba 
Independiente Rivadavia - Deportivo Maipú 
CEC Empleados de Comercio - Leonardo Murialdo 
Huracán Las Heras - Atlético Argentino 
Universidad Nacional de Cuyo - Fundación Amigos
Gimnasia y Esgrima - Deportivo Guaymallén 
Andes Talleres - Atlético San Martín 
Academia Chacras de Coria - Rodeo del Medio 
Centro Deportivo Rivadavia - Eva Perón 
Fray Luis Beltrán - Deportivo Luzuriaga 
Cicles Club Lavalle - Deportivo Algarrobal 
Universitario - Gutierrez Sport Club 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email