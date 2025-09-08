Dos punteros y dos escoltas separados por un punto

Liga Mendocina de Futbol

9na fecha del "Clausura"

AMUF 1 (F. Vilchez)

Gutierrez 4 (Jofré, Contreras, Diaz, Delgado)

Luzuriaga 2 (Navarrete, Valenti)

Lavalle 2 (Escudero, Vallecillo)

Eva Perón 0

Beltrán 3 (Villarreal, Cáceres, Bazán)

Rodeo 2 (Campos, Vera)

Rivadavia 0

Guaymallén 2 (Sanfilippo, Amaya)

Talleres 2 (Britos, Acosta)

Fadep 3 (Martin, Burruel e/c, Meritello e/c)

Gimnasia 2 (Muñoz e/c, Garay)

Argentino 3 (Cuvertino 2, Lázaro)

UNCuyo 0

Murialdo 0

Huracán 0

Maipú 2 (Barrera 2)

CEC 1 (Montiveros)

Godoy Cruz 3 (Coria, Diaz, González)

Independiente 1 (Morales)

Lujan 1 (Kohn)

Palmira 0

Algarrobal - Universitario

(no se jugó)

San Martin - Academia Chacras

(juegan este lunes)

Posiciones

Guaymallén y Argentino 23, Fadep y Huracán 22, Luján 19, Eva Perón 17, Godoy Cruz y Gimnasia 15, Rodeo del Medio y Andes Talleres 13, Fray Luis Beltrán, San Martin y Leonardo Murialdo 12, UNCuyo y AMUF 10, Palmira y Maipú 9, Gutierrez, Chacras y Rivadavia 8, CEC e Independiente 7, Luzuriaga y Universitario 6,,, Lavalle 5, Algarrobal 4.

Próxima fecha (10ma)

Luján Sport Club - Mutual Universo Futbol

Palmira - Godoy Cruz Antonio Tomba

Independiente Rivadavia - Deportivo Maipú

CEC Empleados de Comercio - Leonardo Murialdo

Huracán Las Heras - Atlético Argentino

Universidad Nacional de Cuyo - Fundación Amigos

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Guaymallén

Andes Talleres - Atlético San Martín

Academia Chacras de Coria - Rodeo del Medio

Centro Deportivo Rivadavia - Eva Perón

Fray Luis Beltrán - Deportivo Luzuriaga

Cicles Club Lavalle - Deportivo Algarrobal

Universitario - Gutierrez Sport Club