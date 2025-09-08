Dos punteros y dos escoltas separados por un punto

En el Poliguay el Turco Buonnarrigo ganó por nocaut
Apenas le duró tres asaltos el tunuyanino Leonel Hinojosa, el combate se desarrolló en la division de los superlivianos en el Polideportivo de Guaymallén.
Liga Mendocina de Futbol
9na fecha del "Clausura"
AMUF 1 (F. Vilchez)
Gutierrez 4 (Jofré, Contreras, Diaz, Delgado)
Luzuriaga 2 (Navarrete, Valenti)
Lavalle 2 (Escudero, Vallecillo)
Eva Perón 0
Beltrán 3 (Villarreal, Cáceres, Bazán)
Rodeo 2 (Campos, Vera)
Rivadavia 0
Guaymallén 2 (Sanfilippo, Amaya)
Talleres 2 (Britos, Acosta)
Fadep 3 (Martin, Burruel e/c, Meritello e/c)
Gimnasia 2 (Muñoz e/c, Garay)
Argentino 3 (Cuvertino 2, Lázaro)
UNCuyo 0
Murialdo 0
Huracán 0
Maipú 2 (Barrera 2)
CEC 1 (Montiveros)
Godoy Cruz 3 (Coria, Diaz, González)
Independiente 1 (Morales)
Lujan 1 (Kohn)
Palmira 0
Algarrobal - Universitario
(no se jugó)
San Martin - Academia Chacras
(juegan este lunes)
Guaymallén y Argentino 23, Fadep y Huracán 22, Luján 19, Eva Perón 17, Godoy Cruz y Gimnasia 15, Rodeo del Medio y Andes Talleres 13, Fray Luis Beltrán, San Martin y Leonardo Murialdo 12, UNCuyo y AMUF 10, Palmira y Maipú 9, Gutierrez, Chacras y Rivadavia 8, CEC e Independiente 7, Luzuriaga y Universitario 6,,, Lavalle 5, Algarrobal 4.
Luján Sport Club - Mutual Universo Futbol
Palmira - Godoy Cruz Antonio Tomba
Independiente Rivadavia - Deportivo Maipú
CEC Empleados de Comercio - Leonardo Murialdo
Huracán Las Heras - Atlético Argentino
Universidad Nacional de Cuyo - Fundación Amigos
Gimnasia y Esgrima - Deportivo Guaymallén
Andes Talleres - Atlético San Martín
Academia Chacras de Coria - Rodeo del Medio
Centro Deportivo Rivadavia - Eva Perón
Fray Luis Beltrán - Deportivo Luzuriaga
Cicles Club Lavalle - Deportivo Algarrobal
Universitario - Gutierrez Sport Club
Huracán Las Heras volvió a perder de local y está fuera de la zona de clasificación, a pesar de ganar a Estudiantes de San Luis lo acucia el descenso.
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
Histórica clasificación para la lepra mendocina en Copa Argentina. Le ganó 3 a 1 a Tigre en Rosario, ahora espera por River o Racing. Seria en octubre.
Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de Yésica Cantelmi, Facundo Cayata y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.
La comuna informó a las entidades sobre los requisitos para las habilitaciones correspondientes. El objetivo es agilizar las gestiones y brindar asesoramiento.
Ganaba el Fraile 1 a 0, el árbitro expulsó a un jugador del Toponero y este lo agredió, también a un hombre de seguridad y se suspendió en el entretiempo.
Tras el éxito que la competencia tuvo el año pasado, cientos de atletas volverán a darse cita en San Francisco, Ayacucho el próximo 7 de septiembre.
La Feria Agroproductiva cumple 12 años y se suma al Festival del Inmigrante en el Parque de Mayo con sabores locales, arte y tradiciones de colectividades.
Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.
Un joven de 29 años volcó con su camioneta en Villa Mercedes. Fue hospitalizado y el alcotest arrojó 1,59 g/l de alcohol en sangre.
Un incendio en la Feria de Guaymallén destruyó cuatro galpones, dejó grandes pérdidas y una bombera herida. Investigan un inicio intencional del fuego.
