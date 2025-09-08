En el Poliguay el Turco Buonnarrigo ganó por nocaut

Estos fueron los restantes combates amateurs

Resultados

Categoría mayores 75 kilos: Tomás Romero (Barros/Reveco) venció en las tarjetas a Ángel Bustos (Guiñazú).

Categoría Juveniles 68 kilos: Axel Barros (Barros/Reveco) ganó por abandono ante David Guevara (Brizuela).

Categoría Juveniles 60 kilos: Axel Castro (Cisterna) ganó por puntos ante Franco Carrizo (Zapata).

Categoría Mayores 60 kilos: Kevin Carrizo (Cisterna) le ganó en fallo unánime a Jonathan Quirlan (Acevedo).

Categoría Mayores 66 kilos: Jonathan Morán (Herrera) le ganó por puntos a Pablo Ledesma (Acevedo).

Categoría Mayores 56 kilos: Martín Espejo (Baginay) le ganó por puntos a Eric Castro (Brizuela).

Categoría mayores 55 kilos: Priscila Díaz (Andrada) le ganó en las tarjetas a Sabrina Pérez (Alaniz.

Fueron jueces los señores Oscar Gualpa, Joaquín Arguzni y Salvador Núñez. Árbitros: Alexis Albornoz y Javier Luján.

Tambien el Valle de Uco

Montada por la Federación Mendocina de Box se disputó en el Valle de Uco una entretenida cartelera que fue presenciada por una importante cantidad de espectadores.

Categoría Mayores 50 kilos: Miriam Bazán (Lilo Negre) derrotó por puntos a Fernando Noemí (Daniel Acevedo).



Categoría Mayores 64 kilos: Maximiliano Camargo (Cornejo) venció por RSC a Nahuel Díaz (Daniel Acevedo).

Categoría Mayores 60 kilos: Abigail Aravena (Lito Negre) le ganó en las tarjetas a Tania Díaz (Gustavo Martínez).

Categoría Menores 50 kilos: Ulises Botachia (Wili Morales) venció a Gello Miqueas (Gramejo).

Categoría Cadetes 60 kilos: Dylon Fredez (Gramejo) derrotó por puntos a Daniel Charalli (Pablo Estrella).

Categoría Menores 50 kilos: Jonás Gómez (Arévalo) derrotó por puntos a Juan Cruz Alfemique (Lorca).

Categoría Menores 52 kilos: Pablo Castillo (Daniel Acevedo) derrotó por puntos a Thiago Avellaneda (Pineira).

Categoría Menores 69 kilos: Rodrigo Cheracini (Chacón/Andrada) le ganó en las tarjetas a Alexander Espeche (Guiñazú).

Categoría Cadetes 60 kilos: Román Rubio (Daniel Acevedo) igualó ante Dylan Alarcón (Alejandro Vera).

Categoría Mayores 69 kilos: Facundo Ledesma (M. Lucero) venció por puntos a Alexis Armeile (Pineira).

Categoría cadetes 60 kilos: Alexander Palacio (Gómez) derrotó por puntos a Máximo Sac Amdi (Pineira).

Categoría Juveniles 55 kilos: Dyana Vega (Pablo Estrella) derrotó por puntos a Juliana Montes (Martínez).

Categoría Juvenil 57 kilos: Leonel Castillo (pablo Estrella) derrotó en las tarjetas a Thiago Baigorria ( Vega).

Arbitro: Micaela Caballero. Jueces: Luján, Montivero, Leiva.





Fuente Arroba Sport