En el mundialista marplatense Maipú empató con Alvarado

En el Poliguay el Turco Buonnarrigo ganó por nocaut
Apenas le duró tres asaltos el tunuyanino Leonel Hinojosa, el combate se desarrolló en la division de los superlivianos en el Polideportivo de Guaymallén.
El empate de visitante claro que vale, pero el casi descendido Alvarado fue un equipo muy débil al que el Cruzado maipucino podría haber derrotado.Deportes08/09/2025Deportes CuyoNoticias
Al final del torneo (restan cuatro fechas) se sabrá si Maipú ganó un punto o no se animó a quedarse con los tres, es que Alvarado lleva una muy mala racha de siete partidos sin ganar y cinco sin marcar goles y en este momento es uno de los equipos que está descendiendo, y no "se la jugó" al decir del hincha ni aprovechó la localia, fue un tibio cero a cero.
El mendocino Marcelo Vazquez es el DT del Torito que tendrá una dura prueba en la próxima fecha, visitando al lider del grupo Deportivo Madryn, Maipú, que es quien nos interesa será local de All Boys el domingo de la próxima semana, a favor sigue conservando el 8vo puesto que otorga clasificación, pero no hay que dormirse.
Deportivo Madryn es el líder con 53 puntos, Atlanta suma 51, Tristán Suárez y San Miguel 51, Gimnasia y Tiro y San Martin de Tucumán 44, Patronato de Paraná 43, Deportivo Maipú 41 (hasta acá los clasificados), quienes están cerca son Racing de Cordoba 38, Los Andes y Colegiales 37.
Para el descenso (bajan los dos últimos y faltan cuatro fechas) Quilmes y All Boys 35, Almagro 34, Arsenal y Ferro Carril Oeste 31, Güemes de Santiago del Estero 30, Alvarado de Mar del Plata 29.
Alvarado: 0
Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustin Irazoque, Agustin Aleo; Agustín Bolívar, Matías Mansilla, Julián Ascacibar y Juan Pablo Gobetto; Marco Miori y Joaquin. DT: Marcelo Vázquez. /Cambios: Facundo Russo x Ascacibar, Cristian Gorgerno x Aleo, Thomas Amilivia x Susvielles, Matias Perez x Bolivar, Tomás Bolzicco x Mansilla.
Deportivo Maipú: 0
Pietrobono; Luciano Paredes, Arnijas, Arón Agüero y De la Reta; Bonfigli y Matías Villarreal; Franco Saccone, Marcelo Eggel y Rubens Sambueza; Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo. / Cambios: Emiliano Ozuna x Sambueza, Iván Sandoval x Saccone, Tomas Silva x Bonfigli, Lucas Faggioli x Bonfigli.
Árbitro: Gastón Monzón Brizuela.
Estadio “José María Minella”.
Fotos Marcela Golfredi diario La Capital de Mar del Plata
Apenas le duró tres asaltos el tunuyanino Leonel Hinojosa, el combate se desarrolló en la division de los superlivianos en el Polideportivo de Guaymallén.
Empató Guaymallén y lo alcanzó Argentino, sendos triunfos de Huracán y Fadep para seguir a una unidad de los líderes del Clausura de Liga Mendocina.
Huracán Las Heras volvió a perder de local y está fuera de la zona de clasificación, a pesar de ganar a Estudiantes de San Luis lo acucia el descenso.
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
Histórica clasificación para la lepra mendocina en Copa Argentina. Le ganó 3 a 1 a Tigre en Rosario, ahora espera por River o Racing. Seria en octubre.
Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de Yésica Cantelmi, Facundo Cayata y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.
La comuna informó a las entidades sobre los requisitos para las habilitaciones correspondientes. El objetivo es agilizar las gestiones y brindar asesoramiento.
Ganaba el Fraile 1 a 0, el árbitro expulsó a un jugador del Toponero y este lo agredió, también a un hombre de seguridad y se suspendió en el entretiempo.
Con más de 300 competidores inscriptos se espera que el estadio de Las Heras se convierta en un espacio de disciplina, respeto y transformación social
Un incendio en la Feria de Guaymallén destruyó cuatro galpones, dejó grandes pérdidas y una bombera herida. Investigan un inicio intencional del fuego.
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
La comunidad universitaria homenajeó a Esther Picco, primera rectora de la UNSL y pionera en el CIN, reconocida por su defensa de la educación y los DDHH.
Huracán Las Heras volvió a perder de local y está fuera de la zona de clasificación, a pesar de ganar a Estudiantes de San Luis lo acucia el descenso.