En el mundialista marplatense Maipú empató con Alvarado

Al final del torneo (restan cuatro fechas) se sabrá si Maipú ganó un punto o no se animó a quedarse con los tres, es que Alvarado lleva una muy mala racha de siete partidos sin ganar y cinco sin marcar goles y en este momento es uno de los equipos que está descendiendo, y no "se la jugó" al decir del hincha ni aprovechó la localia, fue un tibio cero a cero.

El mendocino Marcelo Vazquez es el DT del Torito que tendrá una dura prueba en la próxima fecha, visitando al lider del grupo Deportivo Madryn, Maipú, que es quien nos interesa será local de All Boys el domingo de la próxima semana, a favor sigue conservando el 8vo puesto que otorga clasificación, pero no hay que dormirse.

Deportivo Madryn es el líder con 53 puntos, Atlanta suma 51, Tristán Suárez y San Miguel 51, Gimnasia y Tiro y San Martin de Tucumán 44, Patronato de Paraná 43, Deportivo Maipú 41 (hasta acá los clasificados), quienes están cerca son Racing de Cordoba 38, Los Andes y Colegiales 37.

Para el descenso (bajan los dos últimos y faltan cuatro fechas) Quilmes y All Boys 35, Almagro 34, Arsenal y Ferro Carril Oeste 31, Güemes de Santiago del Estero 30, Alvarado de Mar del Plata 29.

Sintesis

Alvarado: 0

Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustin Irazoque, Agustin Aleo; Agustín Bolívar, Matías Mansilla, Julián Ascacibar y Juan Pablo Gobetto; Marco Miori y Joaquin. DT: Marcelo Vázquez. /Cambios: Facundo Russo x Ascacibar, Cristian Gorgerno x Aleo, Thomas Amilivia x Susvielles, Matias Perez x Bolivar, Tomás Bolzicco x Mansilla.

Deportivo Maipú: 0

Pietrobono; Luciano Paredes, Arnijas, Arón Agüero y De la Reta; Bonfigli y Matías Villarreal; Franco Saccone, Marcelo Eggel y Rubens Sambueza; Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo. / Cambios: Emiliano Ozuna x Sambueza, Iván Sandoval x Saccone, Tomas Silva x Bonfigli, Lucas Faggioli x Bonfigli.

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela.

Estadio “José María Minella”.

Fotos Marcela Golfredi diario La Capital de Mar del Plata











