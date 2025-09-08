Niños godoicruceños festejaron su día con un nuevo parque

Taekwon-Do: XI Copa Provincia de Mendoza en el Polimeni
La apertura de este moderno espacio en el oeste del departamento coincidió con la celebración del día de la niñez y reunió a familias y vecinos en una gran fiesta comunitaria.08/09/2025Redacción CuyoNoticias
Este sábado por la tarde, los barrios Razquin, Barrancos y sus alrededores fueron escenario de una jornada especial, pues se abrió al público un nuevo parque en el marco del proyecto Aires del Oeste. Asimismo, la actividad coincidió con el festejo del Día de la Niñez, lo que potenció el espíritu comunitario y transformó el encuentro en una verdadera celebración con juegos, espectáculos y propuestas recreativas para toda la familia.
Un pulmón urbano para la comunidad
El parque está ubicado en la intersección de Martín Coronado y Marciano Cantero y tiene una superficie de 13.000 m². Entonces, este nuevo espacio se proyecta como un espacio de encuentro y disfrute para toda la comunidad. Es que, su infraestructura incluye propuestas para todas las edades. Así, los vecinos podrán disfrutar de una zona de juegos infantiles, canchas deportivas y áreas destinadas al deporte y al cuidado físico.
Cabe destacar que, con este nuevo parque se recupera un espacio que estaba en desuso y lo transforma en un punto de integración social y de mejora ambiental.
Infraestructura y equipamiento
Entre los principales espacios que ofrece el nuevo parque se encuentran:
Dos canchas deportivas para distintas disciplinas.
Área de salud con ejercitadores.
Juegos infantiles.
Senderos peatonales para ordenar la circulación interna.
Arbolado y espacios verdes que contribuyen al entorno saludable.
Luminarias que permiten el uso seguro en horario nocturno.
Una fiesta para todas las familias
La apertura se vivió como una verdadera fiesta. Así, durante la jornada se contó con música en vivo, espectáculos de títeres, payasos, juegos recreativos y sorteos de juguetes. El epicentro fue la zona infantil, que se convirtió en el lugar ideal para que los más chicos celebraran su día.
Proyecto Aires del Oeste: integración y calidad de vida
El parque forma parte del Proyecto Aires del Oeste, cuya unidad ejecutora es el IPV. Esta iniciativa de integración sociourbana busca mejorar la calidad de vida en cuatro barrios populares de Godoy Cruz a través del acceso a servicios formales, saneamiento ambiental y recuperación de espacios públicos.
Con este nuevo espacio, se reafirma el compromiso de transformar sectores vulnerados en lugares de oportunidades, recreación y convivencia ciudadana.
