Un trágico siniestro vial se registró en la tarde del lunes en el departamento de Guaymallén (provincia de Mendoza), donde una niña de tres años perdió la vida luego de que una motocicleta colisionara contra el muro perimetral de su vivienda.

El hecho ocurrió cerca de las 15.10 horas en el asentamiento Lihué, en inmediaciones de calles Virgen de Las Nieves y Colón. De acuerdo con la información policial, el conductor de una moto marca Guerrera 110cc habría perdido el control tras ser impactado por un vehículo particular, lo que provocó que terminara incrustado contra la pared de una casa.

Como consecuencia, la estructura colapsó y los escombros cayeron sobre la pequeña M.A.A.V., quien se encontraba en el interior. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Humberto Notti, donde minutos más tarde se confirmó su muerte.

En medio de la conmoción, familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien debió ser resguardado por personal policial. Finalmente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 25°, quedando a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría local, Policía Científica y personal del SEC, bajo directivas del Ayudante Fiscal de turno, para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión las causas del siniestro .