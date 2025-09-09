Charlas para prevenir delitos dirigidas a personas mayores

"Brindemos por Mendoza" en la Ciudad
La propuesta está destinada a visitantes de la provincia, para que recorran espacios históricos, incluida la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. Será del 10 al 26 de septiembre.
Godoy Cruz junto al Ministerio de Seguridad, durante septiembre, impulsan encuentros en centros de jubilados. El objetivo es brindar información y herramientas de autocuidado a los mayores.Sociedad09/09/2025Redacción CuyoNoticias
La Municipalidad de Godoy Cruz ofrece durante septiembre, un ciclo de charlas de prevención de delitos destinadas a personas mayores, que se hará en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. La actividad estará a cargo del personal del programa de prevención del delito en adultos mayores, dependiente de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Ministerio, y del equipo municipal. Cabe destacar que, el objetivo de los encuentros es fortalecer la seguridad y promover la prevención en la comunidad.
Cronograma de los encuentros
Las charlas se realizarán en diferentes centros de jubilados del departamento:
El Centro de Jubilados “Vivir en Plenitud” – Gutiérrez 935. Se realizará el miércoles 10, a las 9.15.
Centro de Jubilados “Eterna Juventud” – Cacheuta 824. La cita será para el martes 16, a las 10:30.
Centro de Jubilados “Rosas de Otoño” – Chuquisaca 610. Aquí, el encuentro será el viernes 19, a las 10.
Centro de Jubilados “Tiempo Presente” – 7 Colores y Penitentes, Bº Covimet. En esta oportunidad, se realizará el martes 30, a las 10.
Contenidos y propósito
Las charlas están orientadas a informar sobre modalidades delictivas que afectan a este sector de la población. Como así también, a fomentar la reflexión y generar estrategias colectivas de cuidado.
De esta manera, las personas mayores contarán con herramientas prácticas para prevenir situaciones de riesgo. Como así también, la idea es fortalecer la seguridad de cada una de ellas en su vida cotidiana y en su comunidad.
La propuesta está destinada a visitantes de la provincia, para que recorran espacios históricos, incluida la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. Será del 10 al 26 de septiembre.
Este viernes 12 de septiembre, la Caja de los Trebejos será sede del Congreso de Comunicación Digital 2025. Contará con expositores destacados de todo el país.
A pocos días de su show en Buenos Aires, el fanatismo por la artista estadounidense se hace eco a través de los charts de YouTube. Dark Horse es su video más reproducido en la Argentina en el último año con +10 de millones de visualizaciones.
El domingo 28, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de un encuentro único con más de 20 DJs nacionales, internacionales y locales. Una tarde para revivir los clásicos de los 80, 90 y 2000, con entrada libre y gratuita.
Gran fiesta en la apertura de este moderno espacio en el oeste del departamento que coincidió con la celebración del día del niño reuniendo a familias y vecinos
Con más de 300 competidores inscriptos se espera que el estadio de Las Heras se convierta en un espacio de disciplina, respeto y transformación social
La comunidad universitaria homenajeó a Esther Picco, primera rectora de la UNSL y pionera en el CIN, reconocida por su defensa de la educación y los DDHH.
El plan Garrafa Hogar benefició a más de 8.000 familias en San Juan con precios hasta un 40% más bajos. Septiembre será el último mes de entrega.
El empate de visitante claro que vale, pero el casi descendido Alvarado fue un equipo muy débil al que el Cruzado maipucino podría haber derrotado.
El domingo 28, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario de un encuentro único con más de 20 DJs nacionales, internacionales y locales. Una tarde para revivir los clásicos de los 80, 90 y 2000, con entrada libre y gratuita.
Una mujer murió este lunes en Guaymallén tras un choque entre un Fiat Duna y una camioneta en callejón Lillo y Buenos Vecinos.
A pocos días de su show en Buenos Aires, el fanatismo por la artista estadounidense se hace eco a través de los charts de YouTube. Dark Horse es su video más reproducido en la Argentina en el último año con +10 de millones de visualizaciones.
Un hombre fue encontrado calcinado en un descampado de Guaymallén. La investigación apunta a un homicidio con arma blanca previo al incendio