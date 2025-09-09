Paso Cristo Redentor Habilitado

Charlas para prevenir delitos dirigidas a personas mayores

Godoy Cruz junto al Ministerio de Seguridad, durante septiembre, impulsan encuentros en centros de jubilados. El objetivo es brindar información y herramientas de autocuidado a los mayores.

Sociedad09/09/2025

personas-mayores1La Municipalidad de Godoy Cruz ofrece durante septiembre, un ciclo de charlas de prevención de delitos destinadas a personas mayores, que se hará en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. La actividad estará a cargo del personal del programa de prevención del delito en adultos mayores, dependiente de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Ministerio, y del equipo municipal. Cabe destacar que, el objetivo de los encuentros es fortalecer la seguridad y promover la prevención en la comunidad.

degustacion mza"Brindemos por Mendoza" en la Ciudad

Cronograma de los encuentros

Las charlas se realizarán en diferentes centros de jubilados del departamento:

El Centro de Jubilados “Vivir en Plenitud” – Gutiérrez 935. Se realizará el miércoles 10, a las 9.15.
Centro de Jubilados “Eterna Juventud” – Cacheuta 824. La cita será para el martes 16, a las 10:30.
Centro de Jubilados “Rosas de Otoño” – Chuquisaca 610. Aquí, el encuentro será el viernes 19, a las 10.
Centro de Jubilados “Tiempo Presente” – 7 Colores y Penitentes, Bº Covimet. En esta oportunidad, se realizará el martes 30, a las 10.

Contenidos y propósito

Las charlas están orientadas a informar sobre modalidades delictivas que afectan a este sector de la población. Como así también, a fomentar la reflexión y generar estrategias colectivas de cuidado.

De esta manera, las personas mayores contarán con herramientas prácticas para prevenir situaciones de riesgo. Como así también, la idea es fortalecer la seguridad de cada una de ellas en su vida cotidiana y en su comunidad.

