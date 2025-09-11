Lo mejor del jazz en un nuevo ciclo en el Mercado Central
En San Francisco, el gobernador Claudio Poggi entregó el Mérito Docente 2025 y reafirmó que la educación es el eje central de su gestión en San Luis.Sociedad11/09/2025Periodistas CuyoNoticias
En el Día del Maestro, el gobernador Claudio Poggi entregó los reconocimientos al Mérito Docente 2025 a maestros y profesores de las seis regiones educativas y de los cuatro institutos de formación docente de San Luis. La distinción consiste en un viaje a Valparaíso, Chile, para participar del X Congreso Mundial sobre Convivencia y Violencia en la Escuela, que se realizará del 28 al 30 de octubre.
El acto se llevó a cabo en el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro, donde Domingo Faustino Sarmiento abrió su primera escuela a los 15 años. Fiel a una tradición que inició en su primera gestión (2011-2015), Poggi eligió nuevamente este lugar para celebrar la fecha y subrayar el valor de la educación.
“En este 11 de septiembre quiero ratificar en este Solar Histórico nuestra visión como Gobierno provincial, que hemos puesto a la educación en el centro de nuestras políticas públicas”, afirmó el mandatario frente a docentes, autoridades y vecinos.
Durante su discurso, Poggi recordó que en 2012 firmó el decreto que creó el premio al Docente del Año, que reconoce cada 11 de septiembre a un educador de cada región y que había sido discontinuado durante ocho años. “Un pueblo educado progresa, es libre y conoce sus derechos. Un pueblo no educado no progresa ni es libre, termina siendo esclavo de los pueblos educados”, sostuvo.
El gobernador destacó que el año pasado los ganadores realizaron una capacitación en Santiago de Chile y que este año los docentes distinguidos viajarán a Valparaíso. “Felicitaciones a cada uno de ellos y, por su intermedio, a todos los maestros sanluiseños, a quienes están en actividad, a quienes se han jubilado y a quienes desde el cielo nos iluminan. La educación es lo que nos va a sacar adelante”, concluyó.
