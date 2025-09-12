Paso Cristo Redentor Habilitado

Emergencia en Discapacidad: cómo acceder a la ayuda económica

La Ciudad de Mendoza habilitó un trámite excepcional para acompañar a instituciones que trabajan con discapacidad y atraviesan dificultades económicas.

Sociedad12/09/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

emergencia en discapacidadEn el marco de la emergencia en discapacidad, la Ciudad de Mendoza anunció la implementación de una ayuda económica excepcional destinada a instituciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad y que se encuentran afrontando dificultades financieras que puedan comprometer su funcionamiento.

La medida fue presentada por el intendente Ulpiano Suarez el pasado 25 de agosto en el Espacio de Convergencia Social (ECoS), como parte de un conjunto de acciones concretas para acompañar a personas con discapacidad, sus familias y a las organizaciones con domicilio en Capital que las asisten.acc

Cómo solicitar la ayuda económica

Las instituciones interesadas deberán iniciar el trámite enviando su solicitud al correo electrónico: [email protected].

arubaAerolíneas lanza vuelos directos a Aruba desde Mendoza

Requisitos para personas jurídicas:

Nota de pedido de subsidio indicando la actividad que desarrolla, el monto solicitado y el destino que se dará al dinero.
Estatuto de la entidad.
Última Acta de Designación de Autoridades.
Resolución de personería jurídica.
Constancia de CUIT.
Número de padrón municipal o número de cuenta comercial (en caso de corresponder).
Requisitos para personas humanas:
Nota de pedido de subsidio indicando la actividad que desarrolla, el monto solicitado y el destino que se dará al dinero.
DNI del solicitante.
Constancia de CUIT.
Número de padrón municipal o número de cuenta comercial (en caso de corresponder).

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Ciudad de Mendoza con la inclusión y el acompañamiento a las instituciones que cumplen un rol fundamental en la atención y el desarrollo de las personas con discapacidad.

