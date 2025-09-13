La Escuela de Oficios de Godoy Cruz anunció la apertura de preinscripciones para el Taller de Costura Clínica de Ropa: Arreglos Generales, que comenzará el martes 7 de octubre. La capacitación es gratuita, presencial y con cupo limitado, y está destinada a personas mayores de 18 años.

El taller tendrá una duración de dos meses y se dictará los martes y jueves, con dos opciones de cursado: de 9 a 12:30 o de 14:30 a 18. Quienes se inscriban deberán contar con conocimientos básicos en el manejo de máquinas de coser, asistir con calzado cerrado y disponer de materiales personales que se informarán al inicio. La asistencia mínima exigida es del 80 %.

Los contenidos incluyen arreglos de ropa, dobladillos, colocación de cierres, remiendos, parches, ajustes de prendas y técnicas de customizado para transformar y reutilizar vestimenta.

Para obtener una vacante, los interesados deben completar el formulario de preinscripción; la confirmación del cupo se realizará posteriormente.



Por consultas, comunicarse con la Escuela de Oficios de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, al 261-2074648.









