Fiesta de colores y sonrisas en el Bicentenario de San Juan
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
La Escuela de Oficios inicia en octubre un taller de costura para mayores de 18 años. Es gratuito, presencial y con cupo limitado. Requiere conocimientos básicos.Sociedad13/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La Escuela de Oficios de Godoy Cruz anunció la apertura de preinscripciones para el Taller de Costura Clínica de Ropa: Arreglos Generales, que comenzará el martes 7 de octubre. La capacitación es gratuita, presencial y con cupo limitado, y está destinada a personas mayores de 18 años.
El taller tendrá una duración de dos meses y se dictará los martes y jueves, con dos opciones de cursado: de 9 a 12:30 o de 14:30 a 18. Quienes se inscriban deberán contar con conocimientos básicos en el manejo de máquinas de coser, asistir con calzado cerrado y disponer de materiales personales que se informarán al inicio. La asistencia mínima exigida es del 80 %.
Los contenidos incluyen arreglos de ropa, dobladillos, colocación de cierres, remiendos, parches, ajustes de prendas y técnicas de customizado para transformar y reutilizar vestimenta.
Para obtener una vacante, los interesados deben completar el formulario de preinscripción; la confirmación del cupo se realizará posteriormente.
Por consultas, comunicarse con la Escuela de Oficios de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, al 261-2074648.
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
La Ciudad de Mendoza habilitó un trámite excepcional para acompañar a instituciones que trabajan con discapacidad y atraviesan dificultades económicas.
La actividad musical organizada por Ciudad de Mendoza, se realizará los sábados de septiembre, al mediodía, incluido el primer sábado de octubre.
En el Día del Maestro, San Juan destaca el Libro Histórico del Año Sarmientino, una obra única que preserva el legado del prócer nacido en esta provincia.
En San Francisco, el gobernador Claudio Poggi entregó el Mérito Docente 2025 y reafirmó que la educación es el eje central de su gestión en San Luis.
El concurso invita a personas mayores de 60 años a compartir sus platos tradicionales y transmitir su legado cultural. La receta ganadora representará a Godoy Cruz en la instancia provincial
La Ciudad de San Juan informó cómo será la prestación de los servicios municipales este 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.
El sábado 13 se realizará la 16ª edición de esta propuesta que invita a las personas mayores a moverse, compartir y mejorar su bienestar físico y emocional.
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.