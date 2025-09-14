Descendió Sportivo Estudiantes de San Luis

Maipú no pudo con All Boys pero sigue en la zona pintada
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.
Descendido Gutierrez (perdio todos los partidos de la Reválida) quedaba un solo cupo para el descenso y fue para el albiverde puntano. Resultados de la última fecha del Federal A en la segunda fase, los clasificados para pelear por el segundo ascenso recién volverán a competir en la segunda semana de octubre, ante los perdedores de los partidos en que se juega por el primer ascenso al Nacional B.
Santamarina de Tandil 1 (Dezi) - Sportivo Estudiants (Soda)
Juventud Unida 1 (Escobares) - Huracán Las Heras 1 (Ortega)
Gutierrez 0- Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 (Silva)
Sol de Mayo de Viedma 1 (Morales) - San Martin de Mendoza 0
Germinal de Rawson 2 (Terán, Esculino)
Guillermo Brown de Puerto Madryn 20, Germinal de Rawson 16, Sol de Mayo de Viedma y San Martin de Mendoza 15, Juventud Unida de San Luis 14 (estos 5 equipos pasan a jugar la tercera fase). Finalizan su participación en el torneo Federal A, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi 13, Ramon Santamarina de Tandil y Huracán Las Heras 11, Sportivo Estudiantes de San Luis 9, Gutierrez Sport Club 0.
8 equipos por el primer ascenso: Ciudad Bolivar, Olimpo de Bahia Blanca, Argentino de Monte Maiz y Deportivo Rincón por la zona A y Atletico de Rafaela, Sportivo Belgrano de San Francisco, y Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay, Entre Rios por la zona B.
20 esperan dos semanas hasta volver a competir, entre ellos San Martin de Mendoza y Juventud Unida de San Luis, 6 equipos terminaron su participación - como ser Huracan Las Heras - y jugarán recién en el 2026.
4 descensos: Gutierrez de Mendoza, Estudiantes de San Luis, Crucero del Norte de Misiones y Ben Hur de Rafaela.
Para alivio de su dirigencia e hinchada y a pesar del descenso, Gutierrez cerró su participación en el Federal A, evitando la desafiliación si se bajaba del certamen. Para el último partido ante Guillermo Brown no pudo completar el banco y el arquero suplente ingresó a la cancha como jugador de campo.
Gutiérrez Sport Club: 0
Damián Cebreiro; Joaquín Gutiérrez, Lucas Funes, Luciano Mad, Juan Ávila; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro, Nabil Pérez y Gonzalo Olivares; Franco Mora y Nahuel Páez. DT: Rodrigo Alessandrello.
Guillermo Brown: 1
Matías Soria; Branco Mera, Renzo Paparelli, Danilo Actis, Gabriel Lazarte; Franco Rodríguez, Alejandro Chiavetto, Francisco Ilarregui, Alan Silva; Marcos Giménez y Ezequiel Morales DT: Emanuel Tripodi.
Gol: PT: 25: Silva (GB)
Árbitro: Pablo Núñez de San Juan.
Estadio Anselmo Zingaretti
Foto de portada @todounpais1
