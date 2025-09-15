“Experiencia Musical: Queen” concierto interactivo para escuelas

La UTN Regional Mendoza tiene nuevas autoridades
El actual decano José Balacco fue reelegido al frente de la casa de estudios y Miguel Tornello lo acompañará como vicedecano durante el período 2025-2029.
El miércoles 24 de septiembre, el Teatro Plaza de Godoy Cruz será escenario de este espectáculo didáctico e interactivo especialmente diseñado para estudiantes de nivel primario y primer año de secundaria.Sociedad15/09/2025Redacción CuyoNoticias
Esta propuesta artística busca acercar a niños y niñas a la extraordinaria música de Queen, una de las bandas más influyentes de la historia, mediante juegos vocales e instrumentales que combinan lo pedagógico con lo lúdico.
“Buscamos generar en los niños y las niñas el interés por el aprendizaje de diversos ritmos modernos y sus instrumentos, así como transmitir valores como la amistad, la escucha, el respeto y el trabajo en equipo, fundamentales para amar un proyecto de vida, en este caso, la música”, destacan Sandra Sillero y Sinda Miranda, productoras de Experiencia Musical.
¿Por qué Queen?
Queen fue elegida por su impacto cultural y musical, y por la vigencia de sus canciones en películas, publicidades, videojuegos y más. Aunque muchos niños reconocen sus melodías, pocos conocen la historia detrás de la banda. Esta experiencia busca llenar ese vacío con un enfoque lúdico y educativo.
Músicos que enseñan
Uno de los aspectos más valiosos de esta propuesta es que todos los integrantes de la banda son docentes. Esta doble vocación artística y pedagógica garantiza un enfoque sensible, respetuoso y profundamente comprometido con el aprendizaje de los chicos.
La banda está integrada por:
- Alejandro Rodríguez y Lara Barreiro (cantantes)
- Leonel Castro (tecladista)
- Luca Moscetta Rubio (bajista)
- Gaetano Capezzone (baterista)
- Nazareno Tondini (guitarrista)
