“Experiencia Musical: Queen” concierto interactivo para escuelas

Esta propuesta artística busca acercar a niños y niñas a la extraordinaria música de Queen, una de las bandas más influyentes de la historia, mediante juegos vocales e instrumentales que combinan lo pedagógico con lo lúdico.

“Buscamos generar en los niños y las niñas el interés por el aprendizaje de diversos ritmos modernos y sus instrumentos, así como transmitir valores como la amistad, la escucha, el respeto y el trabajo en equipo, fundamentales para amar un proyecto de vida, en este caso, la música”, destacan Sandra Sillero y Sinda Miranda, productoras de Experiencia Musical.



¿Por qué Queen?

Queen fue elegida por su impacto cultural y musical, y por la vigencia de sus canciones en películas, publicidades, videojuegos y más. Aunque muchos niños reconocen sus melodías, pocos conocen la historia detrás de la banda. Esta experiencia busca llenar ese vacío con un enfoque lúdico y educativo.



Músicos que enseñan

Uno de los aspectos más valiosos de esta propuesta es que todos los integrantes de la banda son docentes. Esta doble vocación artística y pedagógica garantiza un enfoque sensible, respetuoso y profundamente comprometido con el aprendizaje de los chicos.

La banda está integrada por:

- Alejandro Rodríguez y Lara Barreiro (cantantes)

- Leonel Castro (tecladista)

- Luca Moscetta Rubio (bajista)

- Gaetano Capezzone (baterista)

- Nazareno Tondini (guitarrista)

