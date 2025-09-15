Perdió Gimnasia y por diferencia de goles también la punta

La familia mensana estaba ilusionada despues de conseguir la punta al derrotar a su homónimo jujeño, su rival directo en el torneo y despojándolo de la punta, pero se chocó con sus propias limitaciones al caer sin atenuantes ante Agropecuario de Carlos Casares que fue un justo ganador, al aprovechar los errores del fondo gimnasista.

Asi fueron los dos goles del "Sojero" uno en cada tiempo, primero con el cabezazo de Mosqueira y el segundo de Blando cuando el blanquinegro buscaba la igualdad, dos golpes que impactaron en lo anímico en el conjunto mensana que tampoco tuvo la rebeldía de enfrentar la adversidad aunque sea con corazón, eso tampoco sucedió.

Estudiantes de Rio Cuarto ganando 5 partidos al hilo y aprovechando la pérdida de puntos de los dos Gimnasia, el de Mendoza y el de Jujuy, quedó ahora puntero, con los mismos puntos que el Lobo mendocino pero favorecido por la diferencia de gol y en los papeles, en los tres partidos que restan un fixture, en los papeles, más accecibles.

Son líderes Estudiantes de Rio Cuarto y Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 56 puntos, Gimnasia y Esgrima de Jujuy a dos unidades con 54, Deportivo Morón 53, Estudiantes de Caseros 52, Témperley 51, Chaco For Ever 49 y Chacarita Jrs. 48 entre los 8 clasificados, Agropecuario tambien tiene 48 puntos, pero la diferencia de gol favorece al Funebrero.

En la próxima fecha Gimnasia y Esgrima jugará en Mendoza frente a San Telmo, el sábado que viene, en cuanto a los rivales directos en la próxima fecha Estudiantes de Rio Cuarto visitará a Chaco For Ever, Gimnasia y Esgrima de Jujuy será local ante Agropecuario, Deportivo Morón visitará a Colón en Santa Fe, choque de protagonistas, Estudiantes de Caseros - Temperley y Chacarita en Salta con Central Norte.

Despues del encuentro ante el Candombero los rivales de Gimnasia serán, visitante de Chacarita Juniors y cerrará de local ante Defensores de Belgrano en el Victor Legrotaglie.

Sintesis

Agropecuario: 2

Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Sills y Rodrigo Mosqueira; Milton Ramos, Damián Lemos, Nicolás Sánchez y Diego Vasquez; Brian Blando y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover./ Cambios: Fernando Miranda x Lemos, Enzo Aguirre x Mosqueira, Jorge Cabello x Vasquez, Alejandro Melo x Ramos, Milton Leyendeker x Gagliadi.

Gimnasia de Mendoza. 0

Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol Gonzalez y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Brian Andrada; Gaston Espósito y Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Luciano Cingolani x Espósito, Enzo Gaggi x Muñoz, Matias Recalde x Saavedra, Nicolas Servetto Andrada, Nahuel Barboza x Antonini.

Goles: PT: 23: Mosqueira (A) / ST: 9: Blando (A)

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Ofelia Rosenzuaig.

