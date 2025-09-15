Cae banda narco tras nueve allanamientos en Mendoza

Caida en alta montaña dejó motociclista herido
Al menos un motociclista resultó lesionado al caer sobre la RN N° 7 a la altura de la Curva de Guido. El tránsito estuvo demorado por las tareas de auxilio.
En un importante operativo contra el narcotráfico, Gendarmería Nacional desarticuló una organización dedicada a la tenencia y comercialización de drogas en distintos departamentos de Mendoza. Por orden del Juzgado Federal N°3 y la Fiscalía Federal N°3, se realizaron nueve allanamientos simultáneos en Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia, donde fueron detenidos cinco hombres y tres mujeres.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 208,8 gramos de cocaína, 1.657,1 gramos de marihuana fraccionada, 83 plantas de cannabis sativa, tres balanzas de precisión, 27 teléfonos celulares, cinco vehículos, dos motos, un invernadero móvil, lámparas, ventiladores y otros elementos utilizados para el cultivo y fraccionamiento de estupefacientes. Además, se incautaron 5.906.200 pesos en efectivo y 1.800 dólares.
Las tareas de investigación, que se extendieron por siete meses, fueron llevadas adelante por personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza”, el Grupo de Delitos Económicos y distintas unidades de Gendarmería, con el apoyo de Escuadrones de Tunuyán y Mendoza.
Los ocho detenidos quedaron alojados en la Unidad Penitenciaria Federal U32, a disposición de la Justicia, en el marco de la Ley 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.
