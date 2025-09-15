Santa Lucía vibró con la quinta del motocross cuyano

Descendió Sportivo Estudiantes de San Luis
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
El circuito Santa Lucía MX Park recibió a pilotos de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja en la quinta fecha cuyana y apertura del campeonato provincial.15/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El motocross volvió a brillar en San Juan con la quinta fecha del campeonato cuyano, que coincidió con la apertura del certamen provincial. El escenario fue el circuito Santa Lucía MX Park, que por segunda vez recibió a los mejores pilotos de la región, con la participación de competidores locales y de las provincias de Mendoza, San Luis y La Rioja.
El evento fue organizado por el Club MX San Juan, fiscalizado por A.S.E.R y contó con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La actividad comenzó el sábado con entrenamientos y clasificaciones entre las 11 y las 17, con una pausa para el mantenimiento de la pista.
El domingo, desde las 10, se disputaron las primeras mangas, que se extendieron hasta las 13.30. Luego, tras una breve pausa, comenzaron las segundas series para finalizar a las 17.30 con la premiación a los ganadores.
Participaron las categorías Promocional, Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, Máster C, Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2, ofreciendo un espectáculo de velocidad y destreza.
La competencia marcó un paso importante para el motocross en San Juan, una disciplina que busca recuperar su fuerza con entrenamientos y carreras, impulsando el crecimiento del deporte motor en la región cuyana.
RESULTADOS 5TA FECHA DEL MX CUYANO Y 1ERA FECHA DEL SANJUANINO
PRINCIPIANTES
1° Román Coral (Mendoza)
2° Valentino Gómez
3° Martín Barrio (Mendoza)
4° José Luis Lomoro (Mendoza)
5° Juan Manuel Martín
PROMOCIONAL
1° Agustín Sáenz (Mendoza)
2° Ramiro María (San Luis)
3° Darío Manrique
4° Pedro Páez
5° Kevin Previley (Mendoza)
85cc B
1° Jacob Urfalian (Mendoza)
2° Valentino Espinoza (Mendoza)
3° Karim Carrivale (Mendoza)
4° Juan Ignacio Fernández (Mendoza)
5° Mario Godoy
85cc A
1° Mijael Urfalian (Mendoza)
2° Nahuel Torres (Mendoza)
3° Facundo Bazán (La Rioja)
4° Pedro Gil
5° Jeremías Quiroga (Mendoza)
MASTER C
1° Ricardo Mirá
2° Oscar Oro
3° Miguel Telles
4° Javier Salinas
5° Fernando Bustos
MASTER B
1° Franco Bacari (Córdoba)
2° Daniel Daniele (Mendoza)
3° Julio Mezher (La Rioja)
4° Martin Páez
5° Cristian Arredondo
JUNIOR
1° Fernando Hierrezuelo
2° Gino Cuoghi (Mendoza)
3° Kevin Previley (Mendoza)
4° Agustín Sáenz (Mendoza)
5° Diego Adriazola (Mendoza)
50cc B
1° Augusto Aranda (Mendoza)
2° Tomas Castillo (Mendoza)
3° León Vacari (Córdoba)
4° Espinjo Vacari (Córdoba)
5° Valentino Hierrezuelo
50cc A
1° Benjamín Quiroga
2° Catalina Rodríguez
DAMAS
1° Delfina Rodríguez
2° Lola Mascarel (Mendoza)
3° Guillermina González
4° Morena Olivares
65cc
1° Jeremías Mur (Mendoza)
2° Benjamín Quiroga (Mendoza)
3° Feliciano Senatore
4° Juan Manuel Rubiño
5° Camilo Ruarte
MX2
1° Agustín Gollano (Mendoza)
2° Tomas Bolzonella
3° Braian Telles
4° Nahuel Senatore
5° Leandro Segovia
MX1
1° Arturo Bretillot
2° Matías Castillo (Mendoza)
3° Alejandro Telles
4° David Vargas
5° Alexis Páez
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
La Capital Internacional del Vino participó activamente en el evento que reunió a referentes del sector turístico de Cuyo en La Punta provincia de San Luis
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.
Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.