Santa Lucía vibró con la quinta del motocross cuyano

El motocross volvió a brillar en San Juan con la quinta fecha del campeonato cuyano, que coincidió con la apertura del certamen provincial. El escenario fue el circuito Santa Lucía MX Park, que por segunda vez recibió a los mejores pilotos de la región, con la participación de competidores locales y de las provincias de Mendoza, San Luis y La Rioja.

El evento fue organizado por el Club MX San Juan, fiscalizado por A.S.E.R y contó con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La actividad comenzó el sábado con entrenamientos y clasificaciones entre las 11 y las 17, con una pausa para el mantenimiento de la pista.

El domingo, desde las 10, se disputaron las primeras mangas, que se extendieron hasta las 13.30. Luego, tras una breve pausa, comenzaron las segundas series para finalizar a las 17.30 con la premiación a los ganadores.

Participaron las categorías Promocional, Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, Máster C, Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2, ofreciendo un espectáculo de velocidad y destreza.

La competencia marcó un paso importante para el motocross en San Juan, una disciplina que busca recuperar su fuerza con entrenamientos y carreras, impulsando el crecimiento del deporte motor en la región cuyana.

RESULTADOS 5TA FECHA DEL MX CUYANO Y 1ERA FECHA DEL SANJUANINO

PRINCIPIANTES

1° Román Coral (Mendoza)

2° Valentino Gómez

3° Martín Barrio (Mendoza)

4° José Luis Lomoro (Mendoza)

5° Juan Manuel Martín

PROMOCIONAL

1° Agustín Sáenz (Mendoza)

2° Ramiro María (San Luis)

3° Darío Manrique

4° Pedro Páez

5° Kevin Previley (Mendoza)

85cc B

1° Jacob Urfalian (Mendoza)

2° Valentino Espinoza (Mendoza)

3° Karim Carrivale (Mendoza)

4° Juan Ignacio Fernández (Mendoza)

5° Mario Godoy

85cc A

1° Mijael Urfalian (Mendoza)

2° Nahuel Torres (Mendoza)

3° Facundo Bazán (La Rioja)

4° Pedro Gil

5° Jeremías Quiroga (Mendoza)

MASTER C

1° Ricardo Mirá

2° Oscar Oro

3° Miguel Telles

4° Javier Salinas

5° Fernando Bustos

MASTER B

1° Franco Bacari (Córdoba)

2° Daniel Daniele (Mendoza)

3° Julio Mezher (La Rioja)

4° Martin Páez

5° Cristian Arredondo

JUNIOR

1° Fernando Hierrezuelo

2° Gino Cuoghi (Mendoza)

3° Kevin Previley (Mendoza)

4° Agustín Sáenz (Mendoza)

5° Diego Adriazola (Mendoza)

50cc B

1° Augusto Aranda (Mendoza)

2° Tomas Castillo (Mendoza)

3° León Vacari (Córdoba)

4° Espinjo Vacari (Córdoba)

5° Valentino Hierrezuelo

50cc A

1° Benjamín Quiroga

2° Catalina Rodríguez

DAMAS

1° Delfina Rodríguez

2° Lola Mascarel (Mendoza)

3° Guillermina González

4° Morena Olivares

65cc

1° Jeremías Mur (Mendoza)

2° Benjamín Quiroga (Mendoza)

3° Feliciano Senatore

4° Juan Manuel Rubiño

5° Camilo Ruarte

MX2

1° Agustín Gollano (Mendoza)

2° Tomas Bolzonella

3° Braian Telles

4° Nahuel Senatore

5° Leandro Segovia

MX1

1° Arturo Bretillot

2° Matías Castillo (Mendoza)

3° Alejandro Telles

4° David Vargas

5° Alexis Páez