Harán jornada de capacitación “Sitios históricos sanmartinianos”

La Subsecretaria de Turismo y el Museo Casa de San Martín invitan a docentes, estudiantes, profesionales del turismo y público en general a participar de la jornada de capacitación “Sitios históricos sanmartinianos”. Dicha propuesta tendrá lugar los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en el Museo Casa de San Martín de 18 a 21h.

El objetivo de esta actividad es promover un mayor conocimiento y valoración del patrimonio histórico sanmartiniano, especialmente en Mendoza, y transmitir esa identidad a la comunidad. La iniciativa busca ofrecer herramientas para identificar, describir y contextualizar los sitios históricos relacionados con José de San Martín, fortaleciendo así el vínculo con nuestro pasado y nuestra historia local.

Los capacitadores serán la Magíster Fabiana Mastrangelo, quien es historiadora, docente superior y autora de libros como "Godoy Cruz, una historia y Valores humanos de José de San Martín"; el Licenciado Juan Marcelo Calabria, docente en la Universidad Nacional de Cuyo, ensayista, miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana y autor de obras como "San Martín, modelo de líder americano"; y la Dra. Arquitecta Liliana Girini, docente de grado y posgrado de la Universidad de Mendoza, directora de Investigaciones y Postgrado de la UM, directora de la Diplomatura en Gestión e Intervención del Patrimonio Arquitectónico Urbano, asesora técnica del Programa Pasaporte Nacional Sanmartiniano y vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz.



Las jornadas están destinadas a docentes, directivos y supervisores de nivel inicial, primario, secundario y superior; estudiantes de todas las carreras, niveles y modalidades; licenciados y guías de turismo; y público en general interesado en la historia y el patrimonio sanmartiniano. Se otorgará certificación con puntaje docente de la Dirección General de Escuelas (Res. N° 174-CGES-23).

Los interesados en participar pueden adquirir su vacante en EntradaWeb. ¡No pierdas la oportunidad de profundizar en la historia sanmartiniana y fortalecer tu vínculo con nuestro patrimonio!