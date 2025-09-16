Ciudad de Mendoza invita a la Semana del Chocolate 2025

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos, turistas y comercios a ser parte de la Semana del Chocolate 2025, una propuesta que busca consolidar al chocolate como parte de la identidad gastronómica mendocina, dinamizando la economía local y generando experiencias únicas.

Hasta el sábado 20 de septiembre, chocolaterías, cafés, heladerías y pastelerías ofrecerán promociones especiales, degustaciones y actividades lúdicas, para que mendocinos y visitantes disfruten de lo mejor del chocolate en la Ciudad.

De esta manera, el municipio refuerza su compromiso con la promoción del comercio local, la cultura gastronómica y la generación de espacios de encuentro que fortalecen la identidad mendocina.

Promociones destacadas

A continuación conocé los comercios participantes, que se sumarán con importantes beneficios para quienes estén en busca de las mejores propuestas chocolateras:

Café Gourmand | 2x1 en muffin de chocolate intenso

Sáenz Peña y Alpatacal.

Portal del Viento | 50% de descuento en chocolates y alfajores seleccionados.

Patricias Mendocinas 1190

Las Heras 426

Ferruccio Soppelsa | Helados palitos, alfajores y 2x1 en helados de un cuarto.

Emilio Civit y Belgrano

Espejo y Patricias Mendocinas

Arístides Villanueva 326

Bianco & Nero | 2x1 en alfajores, conos y galletas.

Arístides Villanueva 144

Martínez de Rozas 1365

Colón 430

Cabaña | 3x2 en bombones granjita y tabletas de chocolate artesanal.

San Martín 1454, casi esquina Las Heras

Las Heras y Chile

Mailhó | 30% de descuento en helados y alfajores.

Olegario V. Andrade 396

Paso de los Andes 1704

Gouher | 4x3 en chocolates Dubai y 4x3 en alfajores.

Peatonal Sarmiento 250

Belgrano 1213

La Pinocha | 20% de descuento en cajas de chocolate.

9 de Julio 919

Tartufo | 20% de descuento en alfajores de chocolate.

Av. Las Heras 17

La Chocolatería de Mendoza | 20% de descuento en alfajores

Sarmiento 45 Local 18.