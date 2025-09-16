Ciudad de Mendoza invita a la Semana del Chocolate 2025

Sobremonte Market: paseo de compras ideal para los mendocinos
Hasta el sábado 20 de septiembre, la Ciudad se pone dulce con promociones, descuentos y degustaciones en chocolaterías y pastelerías de la capital mendocina.16/09/2025Redacción CuyoNoticias
La Ciudad de Mendoza invita a vecinos, turistas y comercios a ser parte de la Semana del Chocolate 2025, una propuesta que busca consolidar al chocolate como parte de la identidad gastronómica mendocina, dinamizando la economía local y generando experiencias únicas.
Hasta el sábado 20 de septiembre, chocolaterías, cafés, heladerías y pastelerías ofrecerán promociones especiales, degustaciones y actividades lúdicas, para que mendocinos y visitantes disfruten de lo mejor del chocolate en la Ciudad.
De esta manera, el municipio refuerza su compromiso con la promoción del comercio local, la cultura gastronómica y la generación de espacios de encuentro que fortalecen la identidad mendocina.
Promociones destacadas
A continuación conocé los comercios participantes, que se sumarán con importantes beneficios para quienes estén en busca de las mejores propuestas chocolateras:
Café Gourmand | 2x1 en muffin de chocolate intenso
Sáenz Peña y Alpatacal.
Portal del Viento | 50% de descuento en chocolates y alfajores seleccionados.
Patricias Mendocinas 1190
Las Heras 426
Ferruccio Soppelsa | Helados palitos, alfajores y 2x1 en helados de un cuarto.
Emilio Civit y Belgrano
Espejo y Patricias Mendocinas
Arístides Villanueva 326
Bianco & Nero | 2x1 en alfajores, conos y galletas.
Arístides Villanueva 144
Martínez de Rozas 1365
Colón 430
Cabaña | 3x2 en bombones granjita y tabletas de chocolate artesanal.
San Martín 1454, casi esquina Las Heras
Las Heras y Chile
Mailhó | 30% de descuento en helados y alfajores.
Olegario V. Andrade 396
Paso de los Andes 1704
Gouher | 4x3 en chocolates Dubai y 4x3 en alfajores.
Peatonal Sarmiento 250
Belgrano 1213
La Pinocha | 20% de descuento en cajas de chocolate.
9 de Julio 919
Tartufo | 20% de descuento en alfajores de chocolate.
Av. Las Heras 17
La Chocolatería de Mendoza | 20% de descuento en alfajores
Sarmiento 45 Local 18.
