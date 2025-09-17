Estudiantes de San Luis podría jugar el próximo Regional

El descenso de Sportivo Estudiantes de San Luis marca que, por reglamento, queda invitado para jugar el Regional Federal Amateur de AFA edición 2026-2027.

Sin embargo, si desde la dirigencia del “Alviverde” solicitan una licencia, como ya lo hicieron oros clubes en otro momento, Estudiantes podría competir en el venidero torneo Regional, que comenzará entre octubre y noviembre (fecha a decidir), y que de aproximadamente 400 equipos de todo el país decidirá el ascenso de 4 equipos al Federal A 2026.

La consulta fue generada por Todo Un País al Consejo Federal de la AFA, que está a cargo de la organización del torneo.

Conclusión: si Estudiantes pide jugar el torneo Regional, que comenzará antes de fin de año, tendrá el visto bueno para sumarse inmediatamente a la competencia.

En ese camino, hoy ingresó un pedido de licencia a AFA de Aviador Origone de Villa Mercedes para jugar el Regional Federal. El equipo "aviador" no consiguió la clasificación, ni por el torneo de la Liga Mercedina ni por el Provincial, pero solicitó licencia para competir y ya fue confirmado su lugar.

La habilitación a Aviador Origone no hace más que afirmar que, si Estudiantes pide jugar, el sí al “Albiverde” será una realidad.

En primera instancia, desde el club puntano tenían la información de que al vencerse los contratos profesionales el 31 de diciembre, la posibilidad de competir ahora en un torneo amateur, no era viable. Sin embargo, el torneo finalizó, Estudiantes descendió y ya despidió esta mañana al plantel y al cuerpo técnico, proyectando lo que sigue.

Lo que resta, para definir su presencia en el Regional Federal Amateur, pasaría por formalidades, no por un impedimento directo. ¿Podrá jugarlo?

Fuente Alejandro Magdaleno (Todo un Pais)