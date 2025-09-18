Fiesta brasileña en Godoy Cruz este sábado
El Parque Menotti Pescarmona recibirá la Fiesta de Confraternización de la Comunidad Brasileña con música, samba, gastronomía y solidaridad.
Al corazón de la ciudad de Mendoza con librerías, florerías, magia, estatuas vivientes, taller de pasacalles y más. Plaza Independencia, sábado 20 de setiembreEventos18/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La Ciudad de Mendoza propone a vecinos y turistas disfrutar de la Ciudad de Flores, un evento novedoso y vibrante para dar la bienvenida a la primavera en el corazón de la Capital. El acceso es sin costo y reunirá a destacados artistas locales como Vinilo Music, Ambrosio Cantú, Mansa DJ y la Orquesta Municipal de la Ciudad, que llenarán de música la plaza Independencia.
Este sábado 20 de septiembre de 18:00 a 22:00 horas la plaza Independencia será escenario de un festejo primaveral único con gastronomía, música en vivo, librerías, florerías, tarot, magia, estatuas vivientes y hasta un taller abierto de pasacalles en el MMAMM.
Además, la experiencia artística se completará con divertidos personajes y estatuas vivientes, así como un espacio de tarot a cargo de Saturniana y Federica. La magia también tendrá su momento con un show a cargo del Mago Juan Cruz. La oferta gastronómica contará con foodtrucks, degustaciones de vinos y coctelería, que acompañarán las distintas actividades culturales.
Un sector especial de librerías y florerías, inspirado en la celebración de San Jordi de Barcelona, reunirá a 14 librerías y seis florerías con propuestas originales para recibir a pleno la mejor estación del año. Ciudad de Flores incluirá un espacio de lectura y una cabina fotográfica para que los asistentes se lleven un recuerdo de la jornada que será animada por el locutor Amadeo Inzirillo.
En simultáneo, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) invitará a niñas, niños y público en general a participar de un taller abierto de pasacalles en su explanada. La actividad de pasacalles, que se desarrollará de 18 a 20 en el museo ubicado en la plaza Independencia, propone revalorizar este lenguaje visual popular, lleno de colores, frases y símbolos, como vehículo de amor, festejo y comunidad.
El encuentro se realiza en el marco del Día de la Primavera y del Día del Artista Plástico en Argentina como una forma de celebrar la vitalidad, la creatividad y el aporte cultural de los artistas a la vida social. Con esta propuesta innovadora, la Ciudad de Mendoza se prepara para recibir la primavera con una verdadera fiesta de la cultura, el arte y la comunidad.
