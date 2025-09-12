El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante para instaurar la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos a intendente y concejales. La iniciativa fue aprobada y tiene como objetivo fortalecer la vida democrática, sumar transparencia y brindar a los vecinos información de calidad para elegir a sus representantes.

Suarez explicó que el objetivo es “fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”. Con esta propuesta aprobada, la Ciudad de Mendoza sería pionera en ampliar este requisito a las elecciones locales.

Transmisión abierta y accesible

La norma municipal prevé que los debates se transmitan en vivo a través de los medios municipales, redes sociales y plataformas de streaming, y que la señal esté disponible de manera gratuita para todos los medios públicos y privados. Además, se garantizará la accesibilidad mediante interpretación en lengua de señas y la prohibición de alterar la señal original.

Sanciones por inasistencia

Los candidatos a intendente que no participen serán sancionados con la pérdida de los espacios de publicidad audiovisual asignados a su agrupación política, según la Ley 8619. Dichos espacios se redistribuirán entre quienes sí asistan. En el caso de los postulantes a concejal, no podrán ser reemplazados por otros integrantes de la lista.

Áreas temáticas y organización

La ordenanza contempla seis ejes de discusión: servicios públicos e infraestructura; salud, educación y deportes; seguridad; desarrollo económico; turismo y cultura; y medio ambiente. La Junta Electoral Provincial, junto a universidades y medios de comunicación, definirá la modalidad, incluyendo lugar, fecha, moderadores y tiempos.

La Ciudad de Mendoza se conviertió así en la primera comuna de la provincia Cuyana en establecer debates obligatorios para intendentes y concejales, consolidando una herramienta clave para el intercambio de ideas y la participación ciudadana.