Debates obligatorios en Ciudad de Mendoza

Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.

ciudad de Mendoza El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante para instaurar la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos a intendente y concejales. La iniciativa fue aprobada y tiene como objetivo fortalecer la vida democrática, sumar transparencia y brindar a los vecinos información de calidad para elegir a sus representantes.

Suarez explicó que el objetivo es “fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”. Con esta propuesta aprobada, la Ciudad de Mendoza sería pionera en ampliar este requisito a las elecciones locales.

Transmisión abierta y accesible
La norma municipal prevé que los debates se transmitan en vivo a través de los medios municipales, redes sociales y plataformas de streaming, y que la señal esté disponible de manera gratuita para todos los medios públicos y privados. Además, se garantizará la accesibilidad mediante interpretación en lengua de señas y la prohibición de alterar la señal original.

Sanciones por inasistencia
Los candidatos a intendente que no participen serán sancionados con la pérdida de los espacios de publicidad audiovisual asignados a su agrupación política, según la Ley 8619. Dichos espacios se redistribuirán entre quienes sí asistan. En el caso de los postulantes a concejal, no podrán ser reemplazados por otros integrantes de la lista.

Áreas temáticas y organización
La ordenanza contempla seis ejes de discusión: servicios públicos e infraestructura; salud, educación y deportes; seguridad; desarrollo económico; turismo y cultura; y medio ambiente. La Junta Electoral Provincial, junto a universidades y medios de comunicación, definirá la modalidad, incluyendo lugar, fecha, moderadores y tiempos.

La Ciudad de Mendoza se conviertió así en la primera comuna de la provincia Cuyana en establecer debates obligatorios para intendentes y concejales, consolidando una herramienta clave para el intercambio de ideas y la participación ciudadana.

