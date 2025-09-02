Cuentos Sinfónicos en el teatro Independencia

La Mansa Primavera llega a Godoy Cruz
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas.Eventos02/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El próximo domingo 7 de septiembre a las 20:30 horas, el Teatro Independencia será escenario de una noche donde la palabra y la música se entrelazan para dar vida a un espectáculo único, Cuentos Sinfónicos.
Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador y el talento del MendozArts Ensamble, dirigido artísticamente por César Iván Lara, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas, envueltos en un sonido que acompaña, intensifica y transforma cada relato.
La música se convertirá en un puente hacia la emoción y la imaginación, haciendo de esta propuesta un encuentro imperdible para todas las edades.
Una oportunidad para sumergirse en la magia de la palabra y la música en un formato que promete emocionar y sorprender.
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
Salida desde el corpóreo Amo Mendoza de la plaza Independencia. Una invitación a explorar la Ciudad capitalina de manera única y emocionante
Un fin de semana a puro ciclismo, marcando el pulso del mountain bike argentino con dos jornadas de acción, pasión y deporte al más alto nivel
Mendoza convoca audiencia pública virtual el 14 de agosto para evaluar el Parque Solar Agua del Toro, un proyecto de Genneia con 180 MW de energía renovable.
Con la actuación de destacados elencos mendocinos la Sala Armando Tejada Gómez promete ser una fiesta para los amantes del género. Entrada gratuita
En el Gimnasio Municipal Nº 3 de la ciudad de Mendoza se dan cita los mejores exponentes del ajedrez provincial en una competencia de alto nivel
El 13 de agosto, la Plaza Italia se llena de cultura italiana con arte, música, gastronomía y propuestas interactivas para toda la comunidad.
Tras una pausa, vuelve La Noche de los Chefs en Mendoza. El evento reunirá a destacados cocineros y bodegas para ayudar a pacientes con Esclerosis Múltiple.
Más de 600 colectivos aceptan desde hoy tarjetas, celulares, relojes con NFC, QR y SUBE. Beneficiarios de Nación deberán seguir usando la SUBE.
Con lluvia y nieve en la zona de Difunta Correa, cerró la sexta fecha del campeonato. El tiempo obligó a ir modificando el cronograma y recorridos
Con una inversión de $343 millones, la provincia de San Luis inicia obras en la Autopista de las Serranías Puntanas entre La Cumbre y Comandante Granville.
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
Despues de 5 derrotas en fila Godoy Cruz se sacó la mufa y derrotó a Platense 3 a 1 en Vicente Lopez, gran parte del partido con 10 porque Andino vio la roja.