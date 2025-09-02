Cuentos Sinfónicos en el teatro Independencia

El próximo domingo 7 de septiembre a las 20:30 horas, el Teatro Independencia será escenario de una noche donde la palabra y la música se entrelazan para dar vida a un espectáculo único, Cuentos Sinfónicos.

Con la maestría de Sergio “Coco” Gras como narrador y el talento del MendozArts Ensamble, dirigido artísticamente por César Iván Lara, el público será transportado a un mundo de leyendas, historias urbanas, cuentos y poemas, envueltos en un sonido que acompaña, intensifica y transforma cada relato.

La música se convertirá en un puente hacia la emoción y la imaginación, haciendo de esta propuesta un encuentro imperdible para todas las edades.

Una oportunidad para sumergirse en la magia de la palabra y la música en un formato que promete emocionar y sorprender.