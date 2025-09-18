Bicitour + Olivo, pedaleando con sabores e historias

La Ciudad de Mendoza propone sumarse a una experiencia distinta, donde el turismo activo se combina con la cultura gastronómica local, con un bicitour para recorrer algunos de los principales atractivos de la Capital Internacional del Vino con parada especial en OliBó, un emprendimiento que nació en Lavalle y que, hoy, se destaca por su excelencia en aceites de oliva virgen extra.

La invitación es para este sábado 20 de septiembre, a partir de las 17:00 horas desde el corpóreo #AmoMendoza de la plaza Independencia. La actividad no tiene costo y los cupos son limitados por orden de llegada. Esta iniciativa es una oportunidad ideal para redescubrir la Ciudad, recorriendo sus puntos más emblemáticos, disfrutar del movimiento al aire libre y dejarse sorprender por los sabores auténticos de Mendoza.

En el local de OliBó se podrá conocer la historia de este proyecto que, con pasión y dedicación, ha logrado posicionarse como un referente de la olivicultura mendocina. La experiencia permitirá descubrir cómo la tradición y la innovación se combinan en cada una de sus propuestas.

La familia OliBó está compuesta por tres monovarietales: Arauco, Arbequina y Frantoio, además de dos blends —uno convencional y otro orgánico— y un aceite de edición limitada sin filtrar: OliBó Nou.

Se puede participar con bici propia o comunicarse al Whatsapp +5492615949985 para recibir en caso de no tener movilidad.

Pedalear y vivir una experiencia que une historia, naturaleza y gastronomía