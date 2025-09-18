Bicitour + Olivo, pedaleando con sabores e historias

Pedaleando hacia el futuro, tropezando con viejos obstáculos
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
En la previa a la llegada de la primavera, este sábado 20 de setiembre desde el corpóreo #AmoMendoza de plaza Independencia de la ciudad de MendozaBicicleta Amiga18/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La Ciudad de Mendoza propone sumarse a una experiencia distinta, donde el turismo activo se combina con la cultura gastronómica local, con un bicitour para recorrer algunos de los principales atractivos de la Capital Internacional del Vino con parada especial en OliBó, un emprendimiento que nació en Lavalle y que, hoy, se destaca por su excelencia en aceites de oliva virgen extra.
La invitación es para este sábado 20 de septiembre, a partir de las 17:00 horas desde el corpóreo #AmoMendoza de la plaza Independencia. La actividad no tiene costo y los cupos son limitados por orden de llegada. Esta iniciativa es una oportunidad ideal para redescubrir la Ciudad, recorriendo sus puntos más emblemáticos, disfrutar del movimiento al aire libre y dejarse sorprender por los sabores auténticos de Mendoza.
En el local de OliBó se podrá conocer la historia de este proyecto que, con pasión y dedicación, ha logrado posicionarse como un referente de la olivicultura mendocina. La experiencia permitirá descubrir cómo la tradición y la innovación se combinan en cada una de sus propuestas.
La familia OliBó está compuesta por tres monovarietales: Arauco, Arbequina y Frantoio, además de dos blends —uno convencional y otro orgánico— y un aceite de edición limitada sin filtrar: OliBó Nou.
Se puede participar con bici propia o comunicarse al Whatsapp +5492615949985 para recibir en caso de no tener movilidad.
Pedalear y vivir una experiencia que une historia, naturaleza y gastronomía
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
El modelo de bicicleta pública compartida de Mendoza despertó gran interés en el FAB demostrando su consolidación como uno de los mejores transportes sustentables del país
Foro Argentino de la Bicicleta, nueva oportunidad para debatir el rol de la bicicleta como herramienta de transformación urbana, social y ambiental.
El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad
El gobernador Poggi entregó bicicletas a estudiantes de 5° año del Instituto Nuestra Señora del Carmen como parte del programa TuBi 2025 en Villa Mercedes.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
Sumate gratis al Bicitour sanmartiniano este 16 de agosto. Pedaleá por sitios históricos de Mendoza y Las Heras y reviví el legado de San Martín.
La empresa familiar suma 10 locales comerciales en diferentes puntos de la provincia y reafirma sus valores de cercanía, innovación y compromiso con la comunidad.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
El Centro Empleados de Comercio modernizó su complejo de El Bermejo y obtuvo seis hectáreas en comodato en Maipú para construir un nuevo camping gremial.
La jornada está destinada al público en general y se realizará los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en el Museo Casa de San Martín.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.