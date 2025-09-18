Cada 22 de septiembre el mundo se detiene, aunque sea por un día, para reflexionar sobre el impacto del automóvil en las ciudades. En Mendoza, esta fecha cobra un nuevo impulso gracias a iniciativas como las de biciTRAN, que ofrece viajes gratuitos ese día de 7:00 a 21:00 horas para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable.

La bicicleta como símbolo de cambio

Optar por la bici no es sólo una elección ecológica, es una forma de reconectar con el entorno, mejorar la salud y reducir el estrés urbano. En una ciudad que busca ser cada vez más verde, la bicicleta representa libertad, conciencia y comunidad. Además, quienes participen del Día sin Automóvil podrán acceder a un sorteo especial completando una breve encuesta en la app de biciTRAN.

Un día, una causa, un futuro mejor

El Día Mundial sin Automóvil invita a imaginar una ciudad con menos bocinas y más aire puro, con ciclovías en expansión, estaciones de bicicletas y de reparación y una comunidad cada vez más comprometida, Mendoza se suma al movimiento global que apuesta por la movilidad sustentable porque cada pedaleada cuenta, y cada decisión que tomamos hoy construye un futuro mejor.

Día Mundial sin Automóvil por ciudades limpias, este 22 de septiembre, dejá el auto en casa y sumate al cambio usando bicicleta.

Viajes gratis con biciTRAN

Tu compromiso con el planeta puede tener premio, para participar por viajes gratis en biciTRAN, desde las 7:00 hasta las 21:00 horas, tenés que tener la app de biciTRAN y tu cuenta activa con documentación cargada y verificada, además debes responder la encuesta en su totalidad, aceptando los términos y condiciones del sorteo.

Encuesta Sorteo biciTRAN

Usá la app de biciTRAN

Si tienes iphone puedes descargar la app desde este enlace: https://apps.apple.com/us/app/bicitran/id6445900756

Si tu celular usa Android puedes descargar la app desde el siguiente enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendoza.bicitran

Menos humo, más aire puro: Una ciudad con menos autos es una ciudad con más vida

Mapa en tiempo real

Consultá estaciones, ciclovías y tótems de reparación desde la app biciTRAN: ruta sustentable en un clic