Choque frontal en RN7 entre Uspallata y Potrerillos

Este viernes alrededor de las 17:00 horas se produjo un siniestro vial frontal entre dos vehículos menores en la RN 7 a la altura del km 1111, entre la curva de Guido y el puesto de control de Gendarmería Nacional, Los Arboles.

A través de un llamado al 911 se alertó sobre un siniestro vial frontal con víctimas atrapadas. Personal policial se desplazó al lugar, constatando que una camioneta Chevrolet S11 al mando de un hombre de 61 años viajaba junto a una menor de 10 mientras que en el otro rodado un Chevrolet Onix conducía un joven de 28 años acompañado de una joven de 24 años quien resultó gravemente herida, señalaron fuentes del ministerio de seguridad de la provincia de Mendoza.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera frontal y la joven sufrió lesiones graves: luxación de cadera con fractura expuesta en el fémur derecho y fue trasladada al Hospital Central de la ciudad de Mendoza. El resto de los involucrados presentó lesiones leves.

El tránsito en alta montala es complicado por las tareas que realiza criminalística en el lugar del siniestro, las actuaciones están a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.