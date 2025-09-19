Agenda de los deportistas de Alto Rendimiento de San Juan

Los deportistas de alto rendimiento de San Juan compiten este fin de semana desde este viernes 19 y domingo 21 de septiembre a nivel nacional e internacional en BMX, atletismo, vóley y motocross.

BMX

Este fin de semana, el circuito internacional de BMX de Santiago del Estero, conocido como “La Catedral” será escenario del cierre de la Copa del Mundo. En la nómina de la Selección Argentina están incluidos los hermanos sanjuaninos Gonzalo Molina y Franco Molina.

En la jornada del jueves los competidores estuvieron realizando prácticas, las que continuarán este viernes, en tanto que sábado y domingo será el momento de las competencias. Las jornadas de la fecha mundialista estarán complementadas por la quinta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross, en su modalidad carrera.

Atletismo

El Club Huazihul organiza la Maratón Solidaria 2025, que se disputará en la modalidad cross este domingo 21 de septiembre.

Varios atletas de Alto Rendimiento se han inscripto, entre ellos la ganadora de la edición 2024, Agostina Atencio. También confirmó su presencia Valeria Paniagua, Yoel Giménez, Fernando Ripalta, Alejandro Platero, Mario Nievas, entre otros.

Son tres distancias: 1,5K, 5K y 10K, comenzando las competencias a las nueve. Los participantes podrán colaborar con un alimento no perecedero que se destinará a una causa justa.

Maratón de Buenos Aires

Desde las siete de la mañana, la sanjuanina Mercedes Suárez, con el número 1812, estará corriendo los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Buenos Aires, que ya alcanzó una marca histórica con más de 15.000 inscriptos, récord para este evento. La competencia está destinada a corredores profesionales y amateurs, recorriendo los sitios y barrios más simbólicos de la capital.

La carrera parte desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo. Pasarán por el Rosedal, el Hipódromo y el Ecoparque, para avanzar hacia Núñez y la Ciudad Universitaria.

Luego, Recoleta, Retiro, atravesando el microcentro y pasando por el Teatro Colón, el Obelisco y la Plaza de Mayo; luego irán hasta la zona de La Boca, donde se producirá un giro en la Bombonera, regresando por Puerto Madero, volverán a Palermo y finalizarán en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Nacional U20 de atletismo

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre se realizará la edición N° 55 del Campeonato Nacional U20, en el estadio Municipal Jorge Newbery en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

La Federación Sanjuanina de Atletismo designó a sus representantes: Isabella Gómez, Valentín Ramos, Isaías Burgos y Nicolás Patiño.

Nacional master

En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se disputa el Campeonato Nacional Master de Pista y Campo del 18 al 21 de este mes. Como atleta de Alto Rendimiento, se destaca Adriana Quiroga, quien el día jueves ya logró sus dos primeras medallas (oro y plata) en el torneo.

Vóley

Por octavos de final del Campeonato mundial de vóley, que se juega en Filipinas, la selección argentina jugará este domingo frente a Italia a partir de las 4:30, hora de nuestro país.

Argentina viene de vencer a Francia 3-2, mientras que Italia venció a Ucrania 3-0. En el equipo nacional juegan los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa.

Motocross

Este fin de semana se corre un nuevo capítulo del Campeonato Latinoamericano de Mini Cross en la localidad de Rivera Uruguay con la presencia de la sanjuanina Catalina Rodríguez, quien estará presente por primera vez en este tipo de competencia a nivel internacional.

Con tan solo 10 años, Catalina se destaca por ser de las pocas mujeres que practican esta disciplina. Actualmente se encuentra segunda en el Campeonato Argentino en categoría 50cc B.